Calendario de pagos de ANSES: quiénes perciben sus haberes en los últimos días de julio 2026

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Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

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El organismo previsional recuerda que la fecha indicada corresponde al día en que el dinero queda disponible y que no es necesario realizar trámites adicionales para recibir el depósito cuando los datos personales y bancarios están actualizados.

Montos y bonos extra que se acreditan en estos días

En el caso de los jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos, sigue vigente el refuerzo económico adicional de $70.000 establecido por el Gobierno nacional para complementar los ingresos de ese grupo.

Jubilaciones y Pensiones

jubilación mínima: $411.989,33. Con el bono extraordinario de $70.000, el haber total asciende a $481.989,33

$411.989,33. Con el bono extraordinario de $70.000, el haber total asciende a $481.989,33 PNC por Invalidez y Vejez: $358.392,53

$358.392,53 Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $399.591,46

Asignaciones Universales (AUH y AUE)

Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE): el monto total bruto es de $148.049 por hijo. El pago mensual en mano (el 20% retenido es de $118.079)

el monto total bruto es de $148.049 por hijo. El pago mensual en mano (el 20% retenido es de $118.079) AUH con Discapacidad: $482.062

Para conocer el importe exacto a cobrar, los titulares pueden ingresar a la plataforma Mi ANSES con su CUIL y clave de seguridad social, donde se encuentra disponible la información personal de cada beneficio.