ANSES: los detalles sobre el bono que recibirán los jubilados próximamente
Desde el próximo lunes, ANSES pagará a jubilados y pensionados un bono proporcional actualizado, calculado según el nivel de ingresos dentro del tope vigente.
Desde el 23 de febrero, la ANSES inicia el pago del bono extraordinario proporcional para jubilados y pensionados que cobran más que la jubilación mínima, tras completar el 20 de febrero la liquidación de ese haber.
La medida impacta en quienes se ubican dentro del tope de ingresos que permite acceder al refuerzo previsional. El bono de ANSES se calcula de forma variable según el ingreso de cada beneficiario y se deposita de manera escalonada por terminación de DNI (del 0 al 9), siguiendo el cronograma de pagos para haberes superiores a la mínima.
Todos los detalles del cambio que afecta al bono de ANSES
El bono proporcional de ANSES busca que ningún jubilado dentro del rango autorizado quede excluido del refuerzo. En febrero, el bono completo continúa en $70.000 —sin aumentos desde 2024— para quienes cobran la jubilación mínima, fijada este mes en $359.254,35. Para el resto, el monto del bono disminuye de manera progresiva hasta alcanzar el tope de haberes definido.
Esto implica que el refuerzo previsional se ajusta según el ingreso de cada jubilado o pensionado:
- Quienes perciben la mínima reciben el bono total de $70.000, llevando sus haberes a $429.254,35.
- Los que superan la mínima pero no el tope de ANSES cobran un bono proporcional hasta completar $429.254,35. Por ejemplo, con $400.000 de haber, el refuerzo será de $29.254,35.
- Los jubilados con ingresos superiores a $429.254,35 quedan fuera del bono extraordinario.
Cuánto cobran los jubilados de ANSES en febrero
Los haberes de ANSES en febrero se actualizaron con un aumento del 2,85%, definido por la inflación de diciembre del INDEC, y se complementan con el bono extraordinario. Así quedaron los montos finales de cada prestación previsional:
- Jubilación mínima: haber de $359.254,35 más bono de $70.000, total $429.254,35.
- PUAM: base de $287.403,48; con refuerzo llega a $357.403,48.
- PNC por Invalidez o Vejez: $251.478,05 de haber y $321.478,05 con bono.
- PNC Madres de 7 hijos: equiparada a la mínima, $359.254,35 más refuerzo, total $429.254,35.
Quienes cobran haberes superiores a la mínima, pero por debajo del tope de $429.254,35 reciben un bono proporcional de ANSES que completa la diferencia hasta alcanzar ese límite en sus recibos.
