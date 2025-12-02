ANSES: el aumento confirmado que beneficia a las familias
Se actualizaron los haberes para estos beneficiarios y ya se conocen los montos que regirán el mes próximo según la inflación más reciente. Lo informó el ANSES.
La ANSES anticipó que habrá una nueva actualización de haberes la próxima semana. El aumento alcanzará a jubilados, pensionados y a quienes reciben SUAF y AUH. Las prestaciones se ajustan cada mes según el Decreto de Movilidad Jubilatoria, vigente desde marzo de 2024, que fija que los importes se modifican tomando como referencia el último IPC informado.
El aumento confirmado para las Asignaciones Familiares
Los aumentos de Asignaciones Familiares en diciembre 2025 serán del 2,3 por ciento, ya que se aplicará el índice inflacionario de octubre. Con esta suba, la ANSES actualizará todos los importes y así quedarán los valores que se pagarán durante el próximo mes para cada prestación:
Asignaciones Universales
- Asignación Universal por Hijo (AUH): $122.471,72
- Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $398.775,21
Asignaciones Familiares por Hijo (según Ingreso del Grupo Familiar)
- IGF hasta $891.041: $61.223,26
- IGF entre $891.041,01 y $1.306.800: $41.296,83
- IGF entre $1.306.800,01 y $1.508.746: $24.972,87
- IGF entre $1.508.746,01 y $4.718.516: $12.877,17
- Monto general de referencia: $61.237,09
Asignaciones por Hijo con Discapacidad
- IGF hasta $891.041: $199.366,21
- IGF entre $891.041,01 y $1.306.800: $141.038,77
- IGF desde $1.306.800,01: $89.011,79
- Monto general de referencia: $199.394,88
Asignación por Cónyuge
- Asignación por Cónyuge: $14.846,18
Asignación por Maternidad
- Sin tope de IGF
- El importe se calcula según la remuneración bruta de la trabajadora
Asignaciones de Pago Único
- Nacimiento: $71.364,50
- Adopción: $426.742,24
- Matrimonio: $106.868,42
Asignación Prenatal (según IGF)
- IGF hasta $891.041: $61.223,26
- IGF entre $891.041,01 y $1.306.800: $41.296,83
- IGF entre $1.306.800,01 y $1.508.746: $24.972,87
- IGF entre $1.508.746,01 y $4.718.516: $12.877,17
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario