ANSES: el aumento confirmado que beneficia a las familias

La ANSES anticipó que habrá una nueva actualización de haberes la próxima semana. El aumento alcanzará a jubilados, pensionados y a quienes reciben SUAF y AUH. Las prestaciones se ajustan cada mes según el Decreto de Movilidad Jubilatoria, vigente desde marzo de 2024, que fija que los importes se modifican tomando como referencia el último IPC informado.