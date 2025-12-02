ANSES: calendario completo de pagos de diciembre para jubilados, AUH, asignaciones con bono y aguinaldo

DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 10 de diciembre

DNI terminados en 1: 11 de diciembre

DNI terminados en 2: 12 de diciembre

DNI terminados en 3: 15 de diciembre

DNI terminados en 4: 16 de diciembre

DNI terminados en 5: 17 de diciembre

DNI terminados en 6: 18 de diciembre

DNI terminados en 7: 19 de diciembre

DNI terminados en 8: 22 de diciembre

DNI terminados en 9: 23 de diciembre

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: 15 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 16 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 17 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 18 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 19 de diciembre

Asignación por Maternidad

• Todas las terminaciones de documento: 15 de diciembre al 12 de enero

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Todas las terminaciones de documento: 10 de diciembre al 12 de enero

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

• Todas las terminaciones de documento: 9 de diciembre al 12 de enero

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 29 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 30 de diciembre

Quiénes no cobran el aguinaldo

ANSES confirmó que los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y quienes perciben haberes del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) quedan fuera del pago del SAC.

El organismo explicó que estas prestaciones son de carácter social y no derivan de aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), por lo que no generan derecho al aguinaldo.

Esta situación se repite cada año, dado que las asignaciones sociales no integradas al sistema previsional quedan excluidas del cálculo del aguinaldo.

Quiénes sí cobran el aguinaldo

En contraste, jubilados y pensionados no solo recibieron el SAC, sino también un bono extraordinario de $70.000. Este refuerzo se destinó a:

Jubilados con haber mínimo

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)

Jubilación mínima y máxima en diciembre 2025

La jubilación mínima quedará conformada de la siguiente manera:

Haber mínimo base: $340.879,59

$340.879,59 Bono extraordinario: $70.000

$70.000 Medio aguinaldo (SAC): $170.439,79

Total a cobrar en diciembre: $581.319,38

Este valor combina aumento, refuerzo y aguinaldo, lo que convierte a diciembre en uno de los meses con mayor ingreso acumulado del año para quienes se encuentran en la base previsional.

Jubilación máxima

Para los jubilados con haberes más elevados, ANSES confirmó los siguientes importes:

Haber máximo base: $2.293.796,92

$2.293.796,92 Medio aguinaldo: $1.146.898,46

Total a cobrar en diciembre: $3.440.695,38

En este caso, los titulares de la jubilación máxima no reciben el bono extraordinario, ya que el refuerzo está dirigido a los haberes mínimos y beneficios asociados.

PUAM (Prestación Universal para el Adulto Mayor)

La PUAM, que equivale al 80% del haber mínimo, también recibirá aumento, aguinaldo y bono de refuerzo.

Haber base: $272.703,67

$272.703,67 Bono de $70.000

Aguinaldo: $136.351,83

Total a cobrar en diciembre: $479.055,50

La PUAM continúa siendo una de las prestaciones más reforzadas dentro del esquema previsional por su alcance social y su función como contención económica.

Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez

Estas pensiones, que equivalen al 70% de la mínima, también están alcanzadas por el aumento, el bono y el SAC.

Haber base: $238.615,71

$238.615,71 Bono de $70.000

Aguinaldo: $119.307,85

Total a cobrar en diciembre: $427.923,56

Este grupo de beneficiarios compone uno de los segmentos más vulnerables del sistema, por lo que diciembre será clave para recomponer parte del ingreso perdido durante el año.

PNC Madre de Siete Hijos

Estas titulares cobran el equivalente a la jubilación mínima y por lo tanto también perciben el triple refuerzo completo:

Haber base: $340.879,59

$340.879,59 Bono de $70.000

Aguinaldo: $170.439,79

Total a cobrar en diciembre: $581.319,38