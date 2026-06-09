ANSES: los jubilados y pensionados que comenzarán a cobrar sus haberes en junio 2026

Jubilaciones y pensiones: montos totales de junio 2026

El monto que cobra un jubilado con 30 años de aportes depende de los salarios registrados durante su vida laboral. Sin embargo, quienes quedan alcanzados por la jubilación mínima percibirán en junio:

$403.318 brutos de haber mínimo

de haber mínimo $70.000 de bono extraordinario

$473.318 brutos en total

Tras el descuento del aporte al PAMI, el ingreso neto ronda los $461.218.

En tanto, quienes tuvieron mejores salarios pueden acceder a haberes superiores, mientras que la jubilación máxima alcanzará en junio los $2.713.948 brutos.

Cuándo se cobran las jubilaciones y pensiones de ANSES en junio

ANSES organiza las fechas de pago según la terminación del Documento Nacional de Identidad.

Las jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo se abonarán en las siguientes fechas:

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio

Las jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo tendrán el siguiente calendario:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

Las Pensiones No Contributivas contarán con un cronograma específico: