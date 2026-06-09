ANSES: los jubilados y pensionados que comenzarán a cobrar sus haberes en junio 2026
El organismo planea abonar estos beneficios durante el sexto mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en junio de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 2,6%, también se va a pagar medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año. Al aumento mensual, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
Cómo se calcula el medio aguinaldo de ANSES
El medio aguinaldo corresponde a la primera cuota del Sueldo Anual Complementario, que se paga durante el primer semestre del año. Este ingreso extra forma parte de los derechos previsionales de jubilados y pensionados. La normativa establece que el cálculo se realiza sobre el 50% del haber mensual más alto percibido durante el semestre.
ANSES deposita el aguinaldo junto con el haber mensual. El organismo no exige trámites adicionales para acceder a este pago. Los jubilados y pensionados visualizarán la acreditación del SAC en la misma fecha que les corresponda cobrar su prestación habitual. El cronograma se organiza según la terminación del DNI. El bono extraordinario de $70.000 no integra la base de cálculo del aguinaldo. El adicional se acredita por separado junto con el haber previsional mensual.
Jubilaciones y pensiones: montos totales de junio 2026
El monto que cobra un jubilado con 30 años de aportes depende de los salarios registrados durante su vida laboral. Sin embargo, quienes quedan alcanzados por la jubilación mínima percibirán en junio:
- $403.318 brutos de haber mínimo
- $70.000 de bono extraordinario
- $473.318 brutos en total
Tras el descuento del aporte al PAMI, el ingreso neto ronda los $461.218.
En tanto, quienes tuvieron mejores salarios pueden acceder a haberes superiores, mientras que la jubilación máxima alcanzará en junio los $2.713.948 brutos.
Cuándo se cobran las jubilaciones y pensiones de ANSES en junio
ANSES organiza las fechas de pago según la terminación del Documento Nacional de Identidad.
Las jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo se abonarán en las siguientes fechas:
- DNI terminados en 0: 8 de junio
- DNI terminados en 1: 9 de junio
- DNI terminados en 2: 10 de junio
- DNI terminados en 3: 11 de junio
- DNI terminados en 4: 12 de junio
- DNI terminados en 5: 16 de junio
- DNI terminados en 6: 17 de junio
- DNI terminados en 7: 18 de junio
- DNI terminados en 8: 19 de junio
- DNI terminados en 9: 22 de junio
Las jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo tendrán el siguiente calendario:
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio
- DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio
- DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio
- DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio
Las Pensiones No Contributivas contarán con un cronograma específico:
- DNI terminados en 0 y 1: 8 de junio
- DNI terminados en 2 y 3: 9 de junio
- DNI terminados en 4 y 5: 10 de junio
- DNI terminados en 6 y 7: 11 de junio
- DNI terminados en 8 y 9: 12 de junio
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario