Trámites ANSES: para qué sirve la Certificación Negativa que da el organismo
Este documento es fundamental para solicitar ayudas y obras sociales y se baja gratis desde la web con el CUIL.
La Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) exige ciertos requisitos esenciales al momento de gestionar diferentes beneficios y programas. Entre ellos, la Certificación Negativa se presenta como el documento clave que acredita que una persona no posee ingresos registrados, aportes previsionales ni percepciones activas del organismo.
Contar con esta constancia se vuelve un paso fundamental para quienes necesitan acceder a programas sociales, trámites financieros o afiliaciones, ya que permite gestionar cada proceso de manera ágil y segura.
Qué prestaciones y aportes demuestra que no tenés este documento
La Certificación Negativa informa que, al momento de la consulta, la persona no registra determinadas situaciones dentro de las bases de datos de ANSES.
Entre otras cuestiones, acredita que no existen declaraciones juradas como trabajador en relación de dependencia, ni transferencias registradas como autónomo, monotributista o personal de casas particulares. También deja constancia de que no se perciben prestaciones previsionales vigentes, asignaciones familiares, la Prestación por Desempleo, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo, las Becas Progresar ni otros programas sociales administrados por el organismo.
Además, el certificado informa si la persona figura registrada como Monotributista Social y si posee una obra social vinculada a registros previsionales.
Certificación Negativa para acceder a subsidios y programas sociales
La Certificación Negativa suele ser solicitada como requisito complementario para distintos trámites administrativos, porque permite acreditar que una persona no percibe beneficios incompatibles con determinadas ayudas estatales o programas específicos.
También puede ser requerida por universidades, municipios, organismos provinciales, entidades financieras o programas sociales, que necesitan verificar la situación previsional o laboral del solicitante.
El trámite es completamente gratuito y puede repetirse tantas veces como sea necesario. Debido a que la información se actualiza permanentemente, cada certificado conserva vigencia durante 30 días y luego debe emitirse nuevamente si vuelve a ser solicitado.
Por qué me sale "denegado" al solicitar la Certificación Negativa
En algunos casos, no es posible emitir la Certificación Negativa. Esto ocurre cuando la persona registra alguna de las situaciones, que justamente el certificado verifica.
Por ejemplo, si posee una jubilación vigente, cobra una pensión, percibe una prestación por desempleo, mantiene aportes como trabajador registrado o figura como monotributista dentro de los registros alcanzados por ANSES, el organismo no emitirá una certificación que indique la inexistencia de esas condiciones.
También puede suceder cuando existen declaraciones juradas laborales recientes, registros previsionales activos o alguna prestación compatible con las bases de datos consultadas por el organismo.
Cómo consultar los últimos 6 meses de aportes en ANSES
Para efectuar el trámite desde la web, el usuario debe ingresar a la sección Certificación Negativa, escribir su número de CUIL y seleccionar el período que desea consultar. El sistema únicamente permite elegir dentro de los últimos seis meses. Una vez completados los datos, el comprobante puede visualizarse y descargarse en formato PDF.
Quienes prefieran hacerlo desde el celular pueden ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dentro de la aplicación se encuentra la opción Certificación Negativa, desde donde también es posible seleccionar el período y descargar el documento.
El archivo obtenido posee plena validez administrativa, no requiere certificación adicional, ni firma de un agente del organismo y puede presentarse en cualquier trámite que solicite esta constancia mientras permanezca vigente.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario