Trámites ANSES: para qué sirve la Certificación Negativa que da el organismo

Certificación Negativa para acceder a subsidios y programas sociales

La Certificación Negativa suele ser solicitada como requisito complementario para distintos trámites administrativos, porque permite acreditar que una persona no percibe beneficios incompatibles con determinadas ayudas estatales o programas específicos.

También puede ser requerida por universidades, municipios, organismos provinciales, entidades financieras o programas sociales, que necesitan verificar la situación previsional o laboral del solicitante.

El trámite es completamente gratuito y puede repetirse tantas veces como sea necesario. Debido a que la información se actualiza permanentemente, cada certificado conserva vigencia durante 30 días y luego debe emitirse nuevamente si vuelve a ser solicitado.

Por qué me sale "denegado" al solicitar la Certificación Negativa

En algunos casos, no es posible emitir la Certificación Negativa. Esto ocurre cuando la persona registra alguna de las situaciones, que justamente el certificado verifica.

Por ejemplo, si posee una jubilación vigente, cobra una pensión, percibe una prestación por desempleo, mantiene aportes como trabajador registrado o figura como monotributista dentro de los registros alcanzados por ANSES, el organismo no emitirá una certificación que indique la inexistencia de esas condiciones.

También puede suceder cuando existen declaraciones juradas laborales recientes, registros previsionales activos o alguna prestación compatible con las bases de datos consultadas por el organismo.

Cómo consultar los últimos 6 meses de aportes en ANSES

Para efectuar el trámite desde la web, el usuario debe ingresar a la sección Certificación Negativa, escribir su número de CUIL y seleccionar el período que desea consultar. El sistema únicamente permite elegir dentro de los últimos seis meses. Una vez completados los datos, el comprobante puede visualizarse y descargarse en formato PDF.

Quienes prefieran hacerlo desde el celular pueden ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dentro de la aplicación se encuentra la opción Certificación Negativa, desde donde también es posible seleccionar el período y descargar el documento.

El archivo obtenido posee plena validez administrativa, no requiere certificación adicional, ni firma de un agente del organismo y puede presentarse en cualquier trámite que solicite esta constancia mientras permanezca vigente.