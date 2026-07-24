Jubilaciones ANSES: a cuánto llegará los haberes mínimos en agosto 2026

De todos modos, esas cifras son proyecciones, ya que el porcentaje definitivo dependerá del dato de inflación de junio que difundirá el INDEC. Si el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubica en 1,9%, el haber mínimo ascendería a aproximadamente $419.817. En cambio, si la inflación alcanza el 2% previsto por el consenso de los especialistas, el ingreso mínimo para jubilados y pensionados superaría levemente los $420.000. El organismo estadístico confirmó que el informe oficial del IPC de junio de 2026 se publicará el 14 de julio, fecha clave para definir el próximo aumento de ANSES.