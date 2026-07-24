Jubilaciones ANSES: a cuánto llegará los haberes mínimos en agosto 2026
El organismo planea abonar estos beneficios durante el octavo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en agosto de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 1,9%, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
ANSES: de cuánto será la jubilación mínima en agosto
De acuerdo con los montos vigentes en julio, la ANSES estableció la jubilación mínima en $411.989,33, mientras que la jubilación máxima alcanzó los $2.772.298,06, según lo dispuesto en la resolución publicada en el Boletín Oficial.
Si el incremento de agosto finalmente ronda el 2%, como estiman los analistas del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo pasarían a cobrar alrededor de $420.229, sin contemplar el bono extraordinario.
De todos modos, esas cifras son proyecciones, ya que el porcentaje definitivo dependerá del dato de inflación de junio que difundirá el INDEC. Si el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubica en 1,9%, el haber mínimo ascendería a aproximadamente $419.817. En cambio, si la inflación alcanza el 2% previsto por el consenso de los especialistas, el ingreso mínimo para jubilados y pensionados superaría levemente los $420.000. El organismo estadístico confirmó que el informe oficial del IPC de junio de 2026 se publicará el 14 de julio, fecha clave para definir el próximo aumento de ANSES.
Cómo quedan las prestaciones de ANSES
Con la actualización de agosto, los principales haberes quedarán de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $419.734,71.
- Jubilación mínima con bono: $489.734,71.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $335.787,76.
- PUAM con bono: $405.787,76.
- Pensiones No Contributivas (PNC): $293.815,85.
- Pensiones No Contributivas con bono: $363.815,85.
- Pensión para Madres de Siete Hijos: $419.734,71.
- Pensión para Madres de Siete Hijos con bono: $489.734,71.
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