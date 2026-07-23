Aumento de ANSES confirmado para agosto 2026: por qué no todos los jubilados cobrarán la misma suma
ANSES ya confirmó el aumento del 1,9%, pero el monto que cobrarán los jubilados variará según la forma en que fue calculado cada haber.
Con el incremento ya oficializado, ANSES aplicará en agosto una suba del 1,9% para jubilados, pensionados y demás beneficiarios del sistema previsional. Si bien el ajuste alcanzará a todas las prestaciones, el importe que recibirá cada persona no será idéntico.
Una de las consultas más habituales entre los jubilados y quienes están por iniciar su trámite previsional es cuál será el monto que efectivamente cobrarán tras cada actualización de haberes.
La explicación está en que el porcentaje de aumento es el mismo para todos los beneficiarios de ANSES, pero se calcula sobre un haber distinto en cada caso. Ese valor depende de la trayectoria de aportes, los ingresos registrados durante la vida laboral y la fórmula utilizada para determinar la jubilación.
Por ese motivo, la nueva actualización volverá a dejar en evidencia una característica del sistema previsional argentino: dos jubilados con la misma cantidad de años de aportes pueden percibir haberes muy diferentes, ya que el cálculo final de la prestación contempla diversos factores además del tiempo trabajado.
Cuánto cobrarán las jubilaciones y pensiones de ANSES en agosto
Tras la suba del 1,9% dispuesta por ANSES, los valores de las principales prestaciones previsionales para agosto serán los siguientes:
- Jubilación mínima: $419.827,12
- Jubilación máxima: $2.823.588,96
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $335.861,70
- Pensión No Contributiva (PNC) por Invalidez y Vejez: $293.327,00
En el caso de los jubilados que cobran el haber mínimo, el monto total a percibir también estará sujeto a la definición del bono extraordinario. Ese refuerzo, que el Gobierno viene otorgando a los ingresos más bajos, suele confirmarse mediante un decreto antes de que comience el cronograma de pagos de ANSES.
Por esa razón, el haber mensual y el dinero que finalmente reciben los jubilados no siempre son iguales. Mientras el aumento por movilidad se incorpora de manera permanente al haber previsional, el bono funciona como un complemento adicional y no se tiene en cuenta para calcular los futuros incrementos.
El aumento será el mismo para todos, pero el haber cambia según cada jubilado
Una confusión frecuente es creer que el porcentaje de aumento mensual define el monto que cobrará cada jubilado. Sin embargo, la movilidad solo actualiza el haber previsional que ANSES ya tiene establecido para cada beneficiario.
En la práctica, esto implica que dos jubilados recibirán el mismo incremento del 1,9%, aunque la suma en pesos será distinta. La razón es que el cálculo se aplica sobre haberes diferentes, según la situación previsional de cada persona.
A modo de ejemplo, quien percibe la jubilación mínima obtendrá una suba menor en valores nominales que otro beneficiario con un haber más alto, pese a que ambos reciben exactamente el mismo porcentaje de actualización.
Esta diferencia no está relacionada con el aumento de agosto, sino con la forma en que ANSES calculó originalmente cada jubilación al otorgar el beneficio. Además, los jubilados que cobran un haber superior al mínimo, pero cuyo ingreso total queda por debajo de la jubilación mínima más el bono extraordinario, reciben un refuerzo proporcional. Por ese motivo, el incremento final que perciben puede resultar inferior al de quienes acceden al bono completo.
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