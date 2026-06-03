ANSES: el aumento confirmado para la AUH y la SUAF en junio 2026

Cuánto aumentan la AUH y el SUAF en junio de 2026

Con el incremento estimado del 2,6%, la ANSES ya proyecta los nuevos montos que tendrán las prestaciones sociales en junio de 2026. En ese contexto, la AUH alcanzaría un valor cercano a los $145.000 por hijo, aunque el pago mensual efectivo será menor debido a la retención obligatoria del 20%. Los valores previstos quedarían de la siguiente manera: