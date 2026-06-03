ANSES: el aumento confirmado para la AUH y la SUAF en junio 2026
Con el nuevo índice de inflación confirmado, el organismo actualizará los montos de las prestaciones según lo establecido por la ley vigente.
Desde junio de 2026, la ANSES aplicará un nuevo aumento para la AUH y otras prestaciones sociales, tomando como referencia el último dato de inflación difundido por el INDEC. La suba también alcanzará a distintas asignaciones familiares.
El actual esquema de movilidad establece actualizaciones mensuales atadas al IPC. Así, la ANSES ajusta jubilaciones, pensiones y beneficios como la AUH, modificando los montos que cobrarán millones de familias argentinas en el próximo calendario de pagos.
Cuánto aumentan la AUH y el SUAF en junio de 2026
Con el incremento estimado del 2,6%, la ANSES ya proyecta los nuevos montos que tendrán las prestaciones sociales en junio de 2026. En ese contexto, la AUH alcanzaría un valor cercano a los $145.000 por hijo, aunque el pago mensual efectivo será menor debido a la retención obligatoria del 20%. Los valores previstos quedarían de la siguiente manera:
- AUH: $144.931
- AUH por discapacidad: $471.914
- Asignación familiar por hijo: $72.479,67
- Asignación familiar por hijo con discapacidad: $229.336,15
La ANSES mantendrá la retención del 20% de la AUH, monto que se cobra tras presentar la Libreta AUH. El beneficio alcanza a familias con hijos menores de 18 años, trabajadores informales y personas con bajos ingresos, además de incluir extras como el Complemento Leche para chicos de hasta 3 años.
Qué pasará con la Tarjeta Alimentar
La Tarjeta Alimentar sigue destinada a titulares de la AUH, Asignación por Embarazo y Pensiones No Contributivas. La ANSES acredita el beneficio automáticamente junto al haber mensual, sin inscripción previa. Ahora, los montos de la Tarjeta Alimentar son estos:
- Familias con un hijo: $72.250
- Familias con dos hijos: $112.936
- Familias con tres hijos o más: $149.062
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