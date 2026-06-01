ANSES: a quiénes les corresponderá cobrar un bono de $650.000 en junio
ANSES confirmó el pago de uno de los bonos más esperados de junio para titulares de la AUH. Conocé quiénes pueden acceder y cuáles son las condiciones.
ANSES confirmó el pago de uno de los bonos más altos de junio, que supera los $650.000 y está dirigido a determinados beneficiarios de la AUH y el SUAF. Además, el organismo aplicará un aumento del 2,6% en jubilaciones, pensiones y demás prestaciones sociales.
ANSES pagará un bono superior a $ 650.000 por única vez
Entre las actualizaciones previstas para junio, ANSES confirmó nuevos valores para las Asignaciones de Pago Único (APU), beneficios que se otorgan por única vez ante situaciones como el nacimiento de un hijo, una adopción o un matrimonio. Dentro de este grupo, uno de los incrementos más relevantes corresponde a la prestación por adopción, que pasará de $492.366 a $505.070 el próximo mes.
A su vez, quienes accedan a este beneficio también podrán percibir la AUH, cuyo monto para familias con un hijo será de $115.968. En los casos en que se haya presentado la Libreta AUH, ANSES abonará además el 20% retenido durante el año anterior, elevando el valor total de la asignación a $144.960.
De esta manera, los beneficiarios que reúnan todos los requisitos y cobren ambas prestaciones podrán alcanzar un ingreso conjunto de $650.030, convirtiéndose en uno de los bonos más importantes que se pagarán en junio.
Asignación Familiar por Adopción: quiénes pueden acceder y qué documentación se necesita para poder cobrar
Los trámites para acceder a prestaciones y bonos de ANSES pueden realizarse tanto de forma online como presencial. Quienes elijan asistir a una oficina deberán presentar la documentación requerida, gestionar un turno y seguir el estado de la solicitud hasta su resolución.
Estos beneficios alcanzan a distintos sectores, entre ellos trabajadores en relación de dependencia, contribuyentes del monotributo, titulares de la Prestación por Desempleo, beneficiarios de una PNC, jubilados y pensionados del SIPA, además de quienes cobran la AUH o la Asignación por Embarazo.
Cómo solicitar la Libreta de la AUH
- Ingresar a mi ANSES utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
- Dirigirse al apartado "Hijos" y seleccionar la opción "Libreta AUH" para revisar si existen datos pendientes.
- Si corresponde, generar y descargar el formulario de la libreta.
- Imprimir el documento y llevarlo al establecimiento educativo o centro de salud para completar las certificaciones requeridas.
- Tomar una fotografía nítida del formulario completo, sobre una superficie plana, con buena iluminación y sin dobleces. El archivo debe estar en formato JPG y pesar menos de 3 MB.
- Volver a mi ANSES, ingresar nuevamente a la sección "Hijos" y cargar la imagen en el apartado correspondiente a la Libreta AUH
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