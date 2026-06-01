ANSES: a quiénes les corresponderá cobrar un bono de $650.000 en junio

Asignación Familiar por Adopción: quiénes pueden acceder y qué documentación se necesita para poder cobrar

Los trámites para acceder a prestaciones y bonos de ANSES pueden realizarse tanto de forma online como presencial. Quienes elijan asistir a una oficina deberán presentar la documentación requerida, gestionar un turno y seguir el estado de la solicitud hasta su resolución.

Estos beneficios alcanzan a distintos sectores, entre ellos trabajadores en relación de dependencia, contribuyentes del monotributo, titulares de la Prestación por Desempleo, beneficiarios de una PNC, jubilados y pensionados del SIPA, además de quienes cobran la AUH o la Asignación por Embarazo.

Cómo solicitar la Libreta de la AUH