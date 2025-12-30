ANSES: los montos confirmados de la jubilación en enero 2026

De cara a enero de 2026, las jubilaciones y pensiones tendrán un incremento del 2,47%, calculado en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre de 2025. Esta suba responde al esquema de movilidad jubilatoria mensual, establecido por el decreto que rige desde abril de 2024, el cual dispone ajustes automáticos según la inflación.

Con este mecanismo, la jubilación mínima de ANSES se fija en $349.303,33, que con el bono de $70.000 asciende a $419.303,33. En paralelo, la PUAM queda en $279.443,60, mientras que las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez alcanzan los $244.523,04.

La actualización por movilidad también impacta en las asignaciones sociales. Desde enero, la Asignación Universal por Hijo (AUH) pasará a $125.529,58, y en el caso de AUH por hijo con discapacidad, el monto total será de $408.697,46. Todo ajustado al ritmo de la inflación, sin vueltas ni letra chica.