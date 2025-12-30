ANSES: los montos confirmados de la jubilación en enero 2026
Con el cierre de 2025 a la vista, ANSES oficializó los montos que cobrarán jubilados y pensionados desde enero de 2026, con impacto directo en sus haberes.
A horas de arrancar un nuevo año, ANSES dejó definidos los montos de las jubilaciones y pensiones de enero 2026. Los haberes se actualizarán por inflación, en línea con la fórmula vigente, y volverán a incluir el bono de $70.000, un refuerzo que impacta de lleno en el ingreso mensual de jubilados y pensionados.
Cuánto cobrarán jubilados y pensionados en enero 2026
De acuerdo al esquema confirmado por ANSES, los haberes previsionales de enero 2026 ya tienen valores y fechas estimadas de cobro. La jubilación mínima se ubica en $349.303,33, a lo que se suma el bono de $70.000, con pagos que comenzarían alrededor del 9 de enero. En el extremo opuesto, la jubilación máxima alcanza los $2.350.453,71 y se acredita desde la penúltima semana del mes.
En cuanto a las pensiones, la PUAM queda fijada en $279.443,60, equivalente al 80% de la mínima, mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez ascienden a $244.512,33, es decir, el 70% de la jubilación mínima, con pagos previstos desde el 5 de enero.
Por su parte, la Pensión para Madres de 7 Hijos se mantiene en $349.303,33, un monto que equivale a una jubilación mínima. En criollo, números claros para arrancar el año sin sorpresas.
Quienes recibirán el bono de $70.000
El bono de $70.000 está dirigido a jubilados y pensionados de ANSES que cobran los haberes mínimos. Si bien tuvo pocas actualizaciones desde su implementación, el refuerzo continúa vigente y funciona como un ingreso clave para sostener el poder adquisitivo.
De cara a enero de 2026, las jubilaciones y pensiones tendrán un incremento del 2,47%, calculado en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre de 2025. Esta suba responde al esquema de movilidad jubilatoria mensual, establecido por el decreto que rige desde abril de 2024, el cual dispone ajustes automáticos según la inflación.
Con este mecanismo, la jubilación mínima de ANSES se fija en $349.303,33, que con el bono de $70.000 asciende a $419.303,33. En paralelo, la PUAM queda en $279.443,60, mientras que las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez alcanzan los $244.523,04.
La actualización por movilidad también impacta en las asignaciones sociales. Desde enero, la Asignación Universal por Hijo (AUH) pasará a $125.529,58, y en el caso de AUH por hijo con discapacidad, el monto total será de $408.697,46. Todo ajustado al ritmo de la inflación, sin vueltas ni letra chica.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario