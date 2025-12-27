ANSES confirmó los montos de las ayudas sociales para enero 2026
El organismo estatal brindó toda la información sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el primer mes del año próximo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció, durante los últimos días, el calendario de pagos de cada una de sus prestaciones para enero, entre las que se encuentran las jubilaciones y pensiones.
Como sucede en cada mes, el pago de cada prestación que otorga el organismo está atada al último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios. Además, cada pago se deposita de manera automática en la cuenta bancaria de cada usuario.
Tarjeta Alimentar y AUH: a cuánto se irá el monto en enero
-
El valor total de la AUH llegará a $125.554,30 por hijo en enero 2026.
Como rige el esquema vigente, ANSES deposita el 80% del monto mensual, mientras que el 20% restante queda retenido y se libera al presentar la Libreta AUH.
Según la Resolución 1170/2025, los niños de hasta 4 años inclusive cobrarán el 100% de la AUH mensualmente, siempre que el Ministerio de Salud y ANSES validen automáticamente el cumplimiento del calendario de vacunación y controles médicos.
Para menores de 5 años o más, la certificación de escolaridad sigue siendo obligatoria para cobrar el monto retenido.
Los montos, según la cantidad de hijos
-
Familias con 1 hijo: $52.250
-
Familias con 2 hijos: $81.936
-
Familias con 3 o más hijos: $108.062
