ANSES: los montos confirmados para las Asignaciones Familiares de marzo

Cuando el ingreso familiar se ubica entre $1.508.055,01 y $1.741.100, el monto general es de $27.097, con valores de $53.329 en Zona 1, $80.025 en Zona 2 y $106.497 en Zonas 3 y 4. Para ingresos entre $1.741.100,01 y $5.445.190, la asignación general queda en $13.980, mientras que en Zona 1 es de $27.335, en Zona 2 de $40.908 y en Zonas 3 y 4 de $54.128.

En cuanto a la asignación por hijo con discapacidad, para ingresos de hasta $1.028.268 el monto general se fija en $216.240, con $324.042 en Zona 2 y $431.930 en Zonas 3 y 4. Para el tramo de ingresos entre $1.028.268,01 y $1.508.055, el valor general es de $152.975, que asciende a $208.587 en Zona 1, $312.578 en Zona 2 y $416.634 en Zonas 3 y 4. A partir de ingresos de $1.508.055,01, el monto general es de $96.547, con diferencias regionales que lo llevan a $200.828 en Zona 1, $300.993 en Zona 2 y $401.206 en Zonas 3 y 4.

La asignación prenatal replica los mismos valores y escalas que la asignación por hijo, según cada rango de ingreso y zona geográfica. Por su parte, la asignación por nacimiento se fija en $77.414 para ingresos familiares de hasta $5.445.190, sin distinción por zona.

La asignación por adopción asciende a $462.845 en todo el país para ese mismo tope de ingresos, mientras que la asignación por matrimonio queda establecida en $115.913, también uniforme en todas las regiones.

Todos estos importes corresponden a los valores vigentes desde marzo de 2026, conforme al cuadro oficial difundido por la ANSES.

Bono para jubilados y pensionados

El organismo confirmó el pago de un nuevo bono de $70.000 para jubilados y pensionados, tras la publicación del decreto 109/2026 en el Boletín Oficial.

El refuerzo se suma a los otorgados desde 2024 con el objetivo de compensar el impacto de la inflación en los ingresos previsionales.

Las disposiciones vigentes mantienen el esquema de ajustes mensuales para los haberes jubilatorios implementado desde julio de 2024, basado en la evolución del índice de precios informado por el INDEC.