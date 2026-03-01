ANSES: lo que recibirá cada familia por cada hijo y como acceder
El organismo estatal brindó detalles sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el tercer mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el nuevo esquema de haberes que regirá a partir de marzo 2026. Bajo la fórmula que ajusta los ingresos mensualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), los jubilados y pensionados recibirán un incremento del 2,9%.
Una vez más se confirma el bono extraordinario de $70.000 para los sectores de menores ingresos, consolidando un piso de protección social frente a la suba de precios en alimentos y servicios.
De cuánto es el aumento del SUAF en marzo 2026
El incremento surge del último Índice de Precios al Consumidor (IPC) disponible y se aplica de forma automática según lo establecido en el Decreto 274/2024, que fijó el esquema de movilidad mensual.
De esta manera, los valores generales quedan:
-
Asignación Familiar por Hijo: $129.096
Asignación por Hijo con discapacidad: $420.354
Zona 1: montos diferenciales
En las regiones alcanzadas por el adicional por zona desfavorable los importes son más altos:
-
Hijo: $167.825
Hijo con discapacidad: $546.461
Estos montos corresponden al valor bruto y varían de acuerdo al ingreso del grupo familiar.
A diferencia de la AUH, la SUAF:
-
No tiene retención del 20%
Se paga todos los meses en forma directa
Se deposita junto con el salario o en la cuenta bancaria declarada
El monto que recibe cada familia depende principalmente de:
- La cantidad de hijos
- El nivel de ingresos del grupo familiar
Cuanto menor es el ingreso, mayor es el valor de la asignación dentro de la escala vigente.
Quiénes pueden cobrar la SUAF en marzo 2026
El beneficio está destinado a:
-
Trabajadores en relación de dependencia
Monotributistas
Titulares de la Prestación por Desempleo
Beneficiarios de una ART
Jubilados y pensionados del SIPA
Para acceder es fundamental tener los datos personales y del grupo familiar actualizados en Mi ANSES.
Cuáles son los nuevos topes de ingresos
ANSES también confirmó los límites que regirán desde marzo:
-
Ingreso del Grupo Familiar (IGF) máximo: $5.292.758
Tope individual por integrante: $2.646.379 brutos
Si uno de los integrantes supera el tope individual, la familia queda excluida del beneficio, incluso si el ingreso total no supera el máximo permitido. El control se realiza mediante el cruce automático de datos con empleadores y organismos fiscales.
