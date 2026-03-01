MinutoUno

ANSES: lo que recibirá cada familia por cada hijo y como acceder

Economía

El organismo estatal brindó detalles sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el tercer mes del año.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el nuevo esquema de haberes que regirá a partir de marzo 2026. Bajo la fórmula que ajusta los ingresos mensualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), los jubilados y pensionados recibirán un incremento del 2,9%.

Una vez más se confirma el bono extraordinario de $70.000 para los sectores de menores ingresos, consolidando un piso de protección social frente a la suba de precios en alimentos y servicios.

De cuánto es el aumento del SUAF en marzo 2026

El incremento surge del último Índice de Precios al Consumidor (IPC) disponible y se aplica de forma automática según lo establecido en el Decreto 274/2024, que fijó el esquema de movilidad mensual.

De esta manera, los valores generales quedan:

  • Asignación Familiar por Hijo: $129.096

  • Asignación por Hijo con discapacidad: $420.354

Zona 1: montos diferenciales

En las regiones alcanzadas por el adicional por zona desfavorable los importes son más altos:

  • Hijo: $167.825

  • Hijo con discapacidad: $546.461

Estos montos corresponden al valor bruto y varían de acuerdo al ingreso del grupo familiar.

A diferencia de la AUH, la SUAF:

  • No tiene retención del 20%

  • Se paga todos los meses en forma directa

  • Se deposita junto con el salario o en la cuenta bancaria declarada

El monto que recibe cada familia depende principalmente de:

  • La cantidad de hijos
  • El nivel de ingresos del grupo familiar

Cuanto menor es el ingreso, mayor es el valor de la asignación dentro de la escala vigente.

Quiénes pueden cobrar la SUAF en marzo 2026

El beneficio está destinado a:

  • Trabajadores en relación de dependencia

  • Monotributistas

  • Titulares de la Prestación por Desempleo

  • Beneficiarios de una ART

  • Jubilados y pensionados del SIPA

Para acceder es fundamental tener los datos personales y del grupo familiar actualizados en Mi ANSES.

Cuáles son los nuevos topes de ingresos

ANSES también confirmó los límites que regirán desde marzo:

  • Ingreso del Grupo Familiar (IGF) máximo: $5.292.758

  • Tope individual por integrante: $2.646.379 brutos

Si uno de los integrantes supera el tope individual, la familia queda excluida del beneficio, incluso si el ingreso total no supera el máximo permitido. El control se realiza mediante el cruce automático de datos con empleadores y organismos fiscales.

