ANSES: cómo designar un apoderado para que reciba la jubilación

Cómo hacer el trámite para nombrar un apoderado en Anses

Para que la autorización tenga validez legal, debe realizarse presencialmente ante Anses. El paso a paso es el siguiente:

Verificar datos en Mi Anses: antes de concurrir, es recomendable ingresar al sistema y corroborar que los vínculos familiares estén actualizados. Si no figuran, habrá que presentar partidas originales (nacimiento o matrimonio).

Presentar la documentación: se debe llevar DNI original y copia del titular y del futuro apoderado.

Completar el formulario PS 6.4: en la oficina se confecciona la “Carta Poder”. Si el titular no puede firmar por impedimentos físicos, se debe adjuntar certificado médico que lo justifique.

Certificación inmediata: el agente certifica las firmas en el momento, dejando formalizada la designación.

Sistema Mi Huella: requisito obligatorio para cobrar

Una vez aprobado el apoderamiento, tanto el titular como el representante deben registrar sus datos biométricos en el sistema Mi Huella.

Este paso es indispensable para:

Cobrar por ventanilla en el banco.

Operar en tótems biométricos.

Validar identidad en gestiones presenciales.

No es necesario que ambos se presenten el mismo día para el enrolamiento. En caso de dificultades para registrar la huella (por desgaste dactilar, por ejemplo), se puede solicitar la exención mediante el formulario PF 2.9, acompañado de certificado médico.