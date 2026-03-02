ANSES: todo lo necesario para acceder a las Becas Progresar
El organismo ratificó que el programa continúa vigente y precisó los montos actualizados junto con las condiciones necesarias para poder acceder al beneficio.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ratificó que las Becas Progresar se mantendrán activas durante 2026, garantizando la continuidad del apoyo económico para estudiantes en todo el país.
La inscripción será totalmente online y, pese a que los montos no se actualizan desde 2024, las Becas Progresar siguen siendo un apoyo, sobre todo en el actual escenario económico argentino, marcado por la pérdida de poder adquisitivo y el aumento del costo de vida.
Quiénes acceden a las Becas Progresar de ANSES
El beneficio está pensado para jóvenes de 16 a 24 años que estén estudiando en instituciones educativas públicas o privadas con reconocimiento del Ministerio de Capital Humano.
No obstante, en casos especiales, como estudiantes con hijos a cargo o personas con discapacidad, el tope de edad se amplía hasta los 35 años, con el objetivo de llegar a más beneficiarios.
Las Becas Progresar alcanzan a quienes transitan la educación obligatoria, carreras de nivel superior y también trayectos de formación profesional.
Tipos de Becas Progresar
El programa contempla cuatro líneas principales:
- Progresar Obligatorio: para jóvenes de 16 a 24 años que deseen terminar la primaria o secundaria.
- Progresar Superior: destinado a estudiantes de institutos terciarios y universidades nacionales.
- Progresar Enfermería: orientado a quienes cursan la carrera de Enfermería, sin límite de edad para estudiantes avanzados.
- Progresar Trabajo: dirigido a cursos de formación profesional avalados por el INET.
Documentación necesaria
El proceso requiere validación digital de identidad y situación académica con la siguiente documentación:
- DNI vigente
- Constancia de CUIL
- Certificación de alumno regular
- Inscripción a la carrera
- Declaración jurada de ingresos del grupo familiar o personales según corresponda.
- En casos específicos, pueden requerirse certificados adicionales que acrediten residencia legal.
La carga de datos se realiza en la web oficial o en la aplicación Progresar+.
