ANSES: cómo hacer para acceder a la Ayuda Escolar
Este impulso económico anual está destinado a jóvenes de entre 16 y 35 años en el inicio del ciclo lectivo. Cómo solicitarlo.
La Ayuda Escolar Anual es un respaldo económico de $85.000 que la Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) entrega una vez al año para acompañar a los estudiantes en la vuelta a clases. Este pago está destinado a familias que reciben asignaciones familiares o universales, con el fin de facilitar la compra de útiles, guardapolvos y calzado.
Para recibir el monto, es fundamental realizar el trámite de acreditación de escolaridad, ya que el depósito no es automático y requiere cumplir con los requisitos administrativos del organismo. Además, este impulso económico está dirigido a jovenes de entre 16 y 35 años.
Los requisitos necesarios para acceder a la Ayuda Escolar
Este subsidio alcanza a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a trabajadores que perciban la Asignación Familiar. También incluye a quienes tengan hijos con discapacidad bajo su cuidado.
Además, el acceso al beneficio depende de no exceder los topes salariales vigentes. El límite máximo permitido para el total del hogar es de $5.292.758, mientras que de forma individual ningún padre puede ganar más de $2.646.379.
Cómo tramitar la Ayuda Escolar Anual 2026
Para gestionar el cobro, el usuario debe ingresar a la web oficial de Mi ANSES y seguir estos pasos:
- Paso1: Entrar a la plataforma oficial de ANSES con tu clave personal y CUIL.
- Paso 2: Ubicar el apartado de "Hijos" para generar el comprobante escolar de cada uno.
- Paso 3: Llevar el papel a la escuela para que lo firmen y sellen las autoridades.
- Paso 4: Cargar una foto del formulario ya completado en la misma web para finalizar.
Una vez completado el proceso de registro, el organismo efectúa el depósito en la cuenta bancaria donde el titular ya recibe sus asignaciones habituales. Este pago se libera únicamente después de que la entidad valida que el certificado escolar sea correcto.
