Los memes por la iracunda presentación de Javier Milei en el Congreso y el desaire de Victoria Villarruel
El discurso de Javier Milei en la apertura del 144° período de sesiones ordinarias generó una ola de memes en redes sociales antes y después.
El presidente Javier Milei encabezó este domingo la apertura del 144° período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación y, como suele ocurrir en eventos de alto impacto político, las redes sociales reaccionaron en tiempo real con una catarata de memes.
Desde las primeras horas del día, en la previa de la Asamblea Legislativa, usuarios de distintas plataformas comenzaron a compartir imágenes, ironías y comentarios sobre la expectativa en torno al mensaje presidencial. Durante el discurso y una vez finalizada la exposición, las publicaciones se multiplicaron y se volvieron tendencia, con foco en las frases más resonantes, los gestos dentro del recinto y los cruces políticos que dejó la jornada.
Las declaraciones más polémicas del mandatario, los pasajes más encendidos del discurso y las imágenes del recinto fueron rápidamente capturadas y reinterpretadas en clave humorística. También hubo memes vinculados al clima político, a la relación con la vicepresidenta Victoria Villarruel y a la reacción de los distintos bloques legislativos durante la exposición.
Así, mientras el Presidente delineaba los ejes de su gestión para el nuevo período legislativo, las redes sociales construían en paralelo su propia narrativa, con humor, ironía y creatividad, en una jornada que volvió a combinar política y viralización digital.
Discurso de Javier Milei en la Asamblea: los mejores memes que dejó la jornada
