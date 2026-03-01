Los memes por la iracunda presentación de Javier Milei en el Congreso y el desaire de Victoria Villarruel

Desde las primeras horas del día, en la previa de la Asamblea Legislativa, usuarios de distintas plataformas comenzaron a compartir imágenes, ironías y comentarios sobre la expectativa en torno al mensaje presidencial. Durante el discurso y una vez finalizada la exposición, las publicaciones se multiplicaron y se volvieron tendencia, con foco en las frases más resonantes, los gestos dentro del recinto y los cruces políticos que dejó la jornada.