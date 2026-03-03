ANSES: los montos confirmados para las Becas Progresar

Los montos de las Becas Progresar

El esquema económico se define por resolución anual y se abona en cuotas mensuales. El valor mensual de la beca se liquida durante el ciclo lectivo y una parte puede retenerse hasta acreditar regularidad y avance académico. El monto exacto varía según la línea y el nivel educativo, con actualización conforme a la normativa vigente.

En todos los casos, el tope de ingresos permitido equivale a:

Tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles (3 SMVM) por grupo familiar en Progresar Obligatorio y Superior.

Tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles (3 SMVM) de ingreso personal en Progresar Trabajo.

El programa apunta a sostener la continuidad educativa mediante asistencia económica condicionada al cumplimiento de metas académicas y administrativas.