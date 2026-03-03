ANSES: los montos confirmados para las Becas Progresar
El organismo confirmó la continuidad del programa y precisó los montos actualizados junto con las condiciones necesarias para poder acceder al beneficio.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ratificó que las Becas Progresar se mantendrán activas durante 2026, garantizando la continuidad del apoyo económico para estudiantes en todo el país.
La inscripción será totalmente online y, pese a que los montos no se actualizan desde 2024, las Becas Progresar siguen siendo un apoyo, sobre todo en el actual escenario económico argentino, marcado por la pérdida de poder adquisitivo y el aumento del costo de vida.
Quiénes acceden a las Becas Progresar de ANSES
El beneficio está pensado para jóvenes de 16 a 24 años que estén estudiando en instituciones educativas públicas o privadas con reconocimiento del Ministerio de Capital Humano.
No obstante, en casos especiales, como estudiantes con hijos a cargo o personas con discapacidad, el tope de edad se amplía hasta los 35 años, con el objetivo de llegar a más beneficiarios.
Las Becas Progresar alcanzan a quienes transitan la educación obligatoria, carreras de nivel superior y también trayectos de formación profesional.
Los montos de las Becas Progresar
El esquema económico se define por resolución anual y se abona en cuotas mensuales. El valor mensual de la beca se liquida durante el ciclo lectivo y una parte puede retenerse hasta acreditar regularidad y avance académico. El monto exacto varía según la línea y el nivel educativo, con actualización conforme a la normativa vigente.
En todos los casos, el tope de ingresos permitido equivale a:
-
Tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles (3 SMVM) por grupo familiar en Progresar Obligatorio y Superior.
-
Tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles (3 SMVM) de ingreso personal en Progresar Trabajo.
El programa apunta a sostener la continuidad educativa mediante asistencia económica condicionada al cumplimiento de metas académicas y administrativas.
