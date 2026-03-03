ANSES: la ayuda especial que otorgará por el comienzo de clases en marzo

Cómo tramitar la Ayuda Escolar Anual de ANSES en marzo 2026

Para gestionar el cobro, el usuario debe ingresar a la web oficial de Mi ANSES y seguir estos pasos:

Paso1: Entrar a la plataforma oficial de ANSES con tu clave personal y CUIL.

Paso 2: Ubicar el apartado de "Hijos" para generar el comprobante escolar de cada uno.

Paso 3: Llevar el papel a la escuela para que lo firmen y sellen las autoridades.

Paso 4: Cargar una foto del formulario ya completado en la misma web para finalizar.

Una vez completado el proceso de registro, el organismo efectúa el depósito en la cuenta bancaria donde el titular ya recibe sus asignaciones habituales. Este pago se libera únicamente después de que la entidad valida que el certificado escolar sea correcto.