Alerta jubilados: cómo acceder a los descuentos de ANSES de hasta 20% en supermercados

Otros beneficios bancarios que se suman en marzo

Además de los descuentos de ANSES para jubilados, varios bancos sumaron promociones propias para jubilados y pensionados, que permiten ampliar el ahorro en compras cotidianas y potenciar los beneficios en supermercados y comercios adheridos.

Entre los beneficios bancarios para jubilados vigentes se destacan:

Banco Nación : 5% de reintegro extra pagando con la app BNA+ MODO , con tope de 5.000 pesos semanales y 20.000 pesos mensuales.

: 5% de extra pagando con la app , con tope de 5.000 pesos semanales y 20.000 pesos mensuales. Banco Galicia : hasta 25% de ahorro para jubilados y hasta tres cuotas sin interés en comercios seleccionados.

: hasta 25% de y hasta tres en comercios seleccionados. Banco Supervielle : 20% de descuento en supermercados adheridos los martes.

: 20% de adheridos los martes. Banco Provincia: beneficios con Cuenta DNI, con 5% de descuento adicional en supermercados participantes.

Este tipo de programas de descuentos para jubilados se consolidó en los últimos años como una herramienta clave para aliviar el impacto de la inflación en sectores de ingresos fijos, especialmente entre jubilados y pensionados.