Alerta jubilados: cómo acceder a los descuentos de ANSES de hasta 20% en supermercados
El organismo oficializó rebajas en compras esenciales pagando con la tarjeta de débito de la prestación. Conocé los comercios adheridos y topes de reintegro.
En marzo de 2026, ANSES activó descuentos en supermercados de hasta 20% para jubilados y pensionados en todo el país, una ayuda directa para aliviar el gasto en compras esenciales.El beneficio, impulsado junto al Ministerio de Capital Humano, se aplica de forma automática al pagar con la tarjeta de débito donde se cobra el haber.
Sin inscripción previa, facilitando el acceso de los jubilados a ahorros en comercios adheridos.
Cómo acceder a los descuentos de ANSES en supermercados
El sistema de descuentos de ANSES está pensado para que cualquier jubilado o pensionado pueda aprovecharlo sin trámites ni gestiones previas. Solo hay que comprar en comercios adheridos y pagar con la tarjeta de débito donde se cobra la jubilación o pensión, ya que el beneficio para jubilados se aplica de forma directa al momento de la compra.
Entre las promociones de ANSES en supermercados vigentes durante marzo se destacan:
- 20% de descuento para jubilados en Supermercados Toledo los martes.
- 15% de ahorro en supermercados en Josimar los martes.
- 10% de descuento en Disco, Jumbo, Vea y Coto de lunes a jueves.
- 10% de descuento en Carrefour de lunes a viernes, con tope de 35.000 pesos.
- 10% de ahorro en Chango Más, con límite de 1000 pesos por compra y hasta 15.000 pesos mensuales.
En total, los descuentos para jubilados de ANSES alcanzan a más de 7.000 comercios y unos 12.000 puntos de venta en distintas provincias, ampliando de forma significativa la cobertura del programa y facilitando el acceso de más jubilados a beneficios y rebajas en todo el país.
Otros beneficios bancarios que se suman en marzo
Además de los descuentos de ANSES para jubilados, varios bancos sumaron promociones propias para jubilados y pensionados, que permiten ampliar el ahorro en compras cotidianas y potenciar los beneficios en supermercados y comercios adheridos.
Entre los beneficios bancarios para jubilados vigentes se destacan:
- Banco Nación: 5% de reintegro extra pagando con la app BNA+ MODO, con tope de 5.000 pesos semanales y 20.000 pesos mensuales.
- Banco Galicia: hasta 25% de ahorro para jubilados y hasta tres cuotas sin interés en comercios seleccionados.
- Banco Supervielle: 20% de descuento en supermercados adheridos los martes.
- Banco Provincia: beneficios con Cuenta DNI, con 5% de descuento adicional en supermercados participantes.
Este tipo de programas de descuentos para jubilados se consolidó en los últimos años como una herramienta clave para aliviar el impacto de la inflación en sectores de ingresos fijos, especialmente entre jubilados y pensionados.
Las Más Leídas
Dejá tu comentario