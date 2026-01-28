ANSES: los montos confirmados y lo que cobrarán los jubilados en febrero 2026

jubilados 1.jpg

Bono extraordinario de ANSES

El Ejecutivo ratificó que en febrero de 2026 seguirá vigente el bono extraordinario de $70.000, destinado a jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos. Aunque este refuerzo no se actualiza por inflación, continúa funcionando como un alivio clave para reforzar los ingresos mensuales del sector más vulnerable.

Con la suma del bono, los valores finales de las prestaciones quedan establecidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $429.219,42

$429.219,42 Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $357.375,54

$357.375,54 Pensiones no contributivas: $321.453,59

$321.453,59 Pensión para madres de siete hijos: $429.219,42

De este modo, el Gobierno mantiene el esquema de asistencia adicional para sostener el poder de compra de quienes cobran menos, en un contexto de suba sostenida de precios.