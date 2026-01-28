ANSES: los montos confirmados y lo que cobrarán los jubilados en febrero 2026
Tras conocerse la inflación de diciembre, el organismo previsional oficializó los montos que regirán en febrero para jubilaciones, pensiones y asignaciones.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los valores actualizados de las jubilaciones que se pagarán en febrero de 2026, con una suba en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a diciembre de 2025.
La suba alcanza a todas las prestaciones previsionales y sociales, con el objetivo de sostener el poder de compra de los haberes frente al avance de la inflación. El ajuste se enmarca en lo dispuesto por el Decreto 274/2024, que fija aumentos mensuales automáticos según el último dato oficial de inflación.
De esta manera, los jubilados y pensionados acceden a una actualización periódica que busca amortiguar el impacto de la suba de precios y aportar mayor previsibilidad a sus ingresos.
De cuánto es el aumento para jubilados en febrero
El ajuste del 2,84% impacta directamente sobre los haberes de enero y lleva la jubilación mínima a $359.219,42. A ese monto se le agrega el bono extraordinario de $70.000, un refuerzo que no se actualiza por inflación y está orientado a jubilados y pensionados que cobran los ingresos más bajos.
Con ese extra incluido, el haber mínimo pasa a ser de $429.219,42, mientras que la jubilación máxima se fija en $2.358.940,75. Según el esquema definido por ANSES, el bono se paga de forma íntegra a quienes perciben el monto mínimo y de manera escalonada al resto de los beneficiarios, hasta alcanzar el tope establecido.
Bono extraordinario de ANSES
El Ejecutivo ratificó que en febrero de 2026 seguirá vigente el bono extraordinario de $70.000, destinado a jubilados y pensionados que perciben los haberes más bajos. Aunque este refuerzo no se actualiza por inflación, continúa funcionando como un alivio clave para reforzar los ingresos mensuales del sector más vulnerable.
Con la suma del bono, los valores finales de las prestaciones quedan establecidos de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $429.219,42
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $357.375,54
- Pensiones no contributivas: $321.453,59
- Pensión para madres de siete hijos: $429.219,42
De este modo, el Gobierno mantiene el esquema de asistencia adicional para sostener el poder de compra de quienes cobran menos, en un contexto de suba sostenida de precios.
