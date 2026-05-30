ANSES: una a una, las fechas en las que los beneficiarios recibirán sus haberes en junio 2026
Con el nuevo índice de inflación confirmado, el organismo actualizará los montos de las prestaciones según lo establecido por la ley vigente.
Desde junio de 2026, la ANSES aplicará un nuevo aumento para la AUH y otras prestaciones sociales, tomando como referencia el último dato de inflación difundido por el INDEC. La suba también alcanzará a distintas asignaciones familiares.
El actual esquema de movilidad establece actualizaciones mensuales atadas al IPC. Así, la ANSES ajusta jubilaciones, pensiones y beneficios como la AUH, modificando los montos que cobrarán millones de familias argentinas en el próximo calendario de pagos.
Cuánto cobrarán los titulares de la AUH en junio 2026
La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará un aumento del 2,6% a las asignaciones familiares en junio de 2026, lo que impactará directamente en el valor de la Asignación Universal por Hijo.
Con este mecanismo, el monto total de la AUH ascenderá a $144.562 por hijo durante junio de 2026.
Es fundamental recordar que, por sistema, ANSES no transfiere el 100% del monto de forma directa. El organismo deposita mensualmente el 80% del haber, mientras que el 20% restante se retiene como garantía del cumplimiento de los controles de salud y educación.
Calendario de pagos AUH junio 2026: fechas de cobro confirmadas
El cronograma informado por ANSES se ordenará según la terminación del documento de la siguiente manera:
- lunes 8 de junio: DNI terminados en 0
- martes 9 de junio: DNI terminados en 1
- miércoles 10 de junio: DNI terminados en 2
- jueves 11 de junio: DNI terminados en 3
- viernes 12 de junio: DNI terminados en 4
- martes 16 de junio: DNI terminados en 5
- miércoles 17 de junio: DNI terminados en 6
- jueves 18 de junio: DNI terminados en 7
- viernes 19 de junio: DNI terminados en 8
- lunes 22 de junio: DNI terminados en 9
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