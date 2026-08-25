ANSES: los nuevos montos de la AUH para septiembre de 2026
ANSES actualizará la AUH un 1,9% en septiembre: conocé cuánto cobrarán los beneficiarios, qué parte queda retenida y los montos por discapacidad.
ANSES aplicará en septiembre de 2026 una nueva actualización sobre las prestaciones sociales, entre ellas la Asignación Universal por Hijo (AUH), que tendrá una suba del 1,9%. El incremento forma parte del sistema de movilidad vigente, mediante el cual los valores se ajustan todos los meses de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
La modificación también impactará en otros beneficios gestionados por el organismo, como la asignación por hijo con discapacidad y las asignaciones familiares. Con estos cambios, los nuevos importes comenzarán a aplicarse durante septiembre y establecerán tanto los valores brutos como las sumas que recibirán efectivamente los beneficiarios.
Para calcular esta actualización se tomó como referencia la inflación de julio, siguiendo el mecanismo establecido para los aumentos mensuales. De esta manera, el esquema busca que las prestaciones de ANSES incorporen periódicamente la evolución de los precios correspondiente al período utilizado para determinar cada ajuste.
Cuánto será la AUH en septiembre
A partir de septiembre, la AUH tendrá un valor total de $154.030,03 por hijo. Se trata del importe bruto de la prestación, por lo que esa cifra no representa necesariamente el monto que ANSES acredita cada mes en la cuenta del titular.
La diferencia entre ambos valores se explica por el sistema de retención de la AUH. En la práctica, el organismo previsional entrega mensualmente una parte del beneficio y mantiene el porcentaje restante hasta que se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas.
Cuánto dinero se deposita cada mes
En el caso de la AUH, ANSES entrega cada mes el 80% del valor total de la prestación. El 20% restante se mantiene retenido y se acumula para luego ser abonado cuando se demuestra que se cumplieron los requisitos establecidos por el organismo.
De acuerdo con los importes correspondientes a septiembre, los titulares de la AUH recibirán $123.224,02 por hijo en forma mensual. Por su parte, quienes perciben la Asignación por Embarazo tendrán un pago mensual equivalente, también de $123.224,02.
En cuanto a la AUH por Discapacidad, el monto que se cobrará cada mes será de $400.829,54. Al igual que ocurre con la asignación tradicional, la diferencia frente al importe total se debe a la retención del 20% que realiza ANSES.
Las cifras oficiales de ANSES reflejan el peso de las asignaciones familiares dentro del sistema de seguridad social de Argentina, donde estos beneficios alcanzan a millones de personas en distintas regiones del país.
Cuánto retiene ANSES de la AUH
El sistema de retención de ANSES establece que una parte de la prestación queda pendiente de cobro cada mes. En el caso de la AUH, el 20% retenido durante septiembre será de $30.806,01 por hijo.
Para quienes reciben la AUH por Discapacidad, el importe que quedará acumulado será de $100.207,39 mensuales. Esta suma no se pierde, sino que permanece pendiente hasta que el titular demuestre que cumplió con las condiciones exigidas por el organismo previsional.
Para recuperar el dinero acumulado, es fundamental presentar la documentación correspondiente dentro de los procedimientos establecidos. Por eso, los beneficiarios deben mantener al día los trámites y controles solicitados por ANSES, ya que cualquier incumplimiento puede generar demoras al momento de reclamar el porcentaje retenido.
Los montos que recibirán los beneficiarios
Según los importes establecidos para septiembre, los valores de las prestaciones de ANSES se distribuirán de la siguiente forma:
- AUH total: $154.030,03 por hijo.
- AUH mensual (80%): $123.224,02.
- Retención del 20%: $30.806,01.
- Asignación por Embarazo: $123.224,02 por mes.
- AUH por Discapacidad total: $501.036,93.
- AUH por Discapacidad mensual (80%): $400.829,54.
- Retención por Discapacidad (20%): $100.207,39.
Estos importes permiten distinguir entre el valor completo de cada prestación y el dinero que ANSES deposita mensualmente, dado que una parte queda retenida hasta acreditar el cumplimiento de los requisitos.
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