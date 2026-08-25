ANSES: los nuevos montos de la AUH para septiembre de 2026

Cuánto dinero se deposita cada mes

En el caso de la AUH, ANSES entrega cada mes el 80% del valor total de la prestación. El 20% restante se mantiene retenido y se acumula para luego ser abonado cuando se demuestra que se cumplieron los requisitos establecidos por el organismo.

De acuerdo con los importes correspondientes a septiembre, los titulares de la AUH recibirán $123.224,02 por hijo en forma mensual. Por su parte, quienes perciben la Asignación por Embarazo tendrán un pago mensual equivalente, también de $123.224,02.

En cuanto a la AUH por Discapacidad, el monto que se cobrará cada mes será de $400.829,54. Al igual que ocurre con la asignación tradicional, la diferencia frente al importe total se debe a la retención del 20% que realiza ANSES.

Anses agilizó un trámite ineludible para cobrar la AUH con aumento

Las cifras oficiales de ANSES reflejan el peso de las asignaciones familiares dentro del sistema de seguridad social de Argentina, donde estos beneficios alcanzan a millones de personas en distintas regiones del país.

Cuánto retiene ANSES de la AUH

El sistema de retención de ANSES establece que una parte de la prestación queda pendiente de cobro cada mes. En el caso de la AUH, el 20% retenido durante septiembre será de $30.806,01 por hijo.

Para quienes reciben la AUH por Discapacidad, el importe que quedará acumulado será de $100.207,39 mensuales. Esta suma no se pierde, sino que permanece pendiente hasta que el titular demuestre que cumplió con las condiciones exigidas por el organismo previsional.

Para recuperar el dinero acumulado, es fundamental presentar la documentación correspondiente dentro de los procedimientos establecidos. Por eso, los beneficiarios deben mantener al día los trámites y controles solicitados por ANSES, ya que cualquier incumplimiento puede generar demoras al momento de reclamar el porcentaje retenido.

Los montos que recibirán los beneficiarios

Según los importes establecidos para septiembre, los valores de las prestaciones de ANSES se distribuirán de la siguiente forma:

AUH total: $154.030,03 por hijo.

$154.030,03 por hijo. AUH mensual (80%): $123.224,02.

$123.224,02. Retención del 20%: $30.806,01.

$30.806,01. Asignación por Embarazo: $123.224,02 por mes.

$123.224,02 por mes. AUH por Discapacidad total: $501.036,93.

$501.036,93. AUH por Discapacidad mensual (80%): $400.829,54.

$400.829,54. Retención por Discapacidad (20%): $100.207,39.

Estos importes permiten distinguir entre el valor completo de cada prestación y el dinero que ANSES deposita mensualmente, dado que una parte queda retenida hasta acreditar el cumplimiento de los requisitos.