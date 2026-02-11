ANSES: los pasos a seguir para recibir la Ayuda Escolar Anual
Conocé los requisitos clave para acceder al beneficio destinado a titulares de AUH y Asignaciones Familiares ante el inicio del nuevo ciclo lectivo.
Si tenés chicos en edad escolar y buscás cobrar la Ayuda Escolar Anual 2026, es clave conocer el trámite que debe realizarse a través de Mi ANSES para acceder al pago. Este refuerzo económico se otorga una vez por año por cada hijo que asista a una institución educativa oficial y cumpla con los rangos de edad fijados por el organismo previsional.
El pago de la Ayuda Escolar Anual suele acreditarse en el mes de marzo, coincidiendo con el comienzo del ciclo lectivo.
Para que ANSES habilite el beneficio no alcanza con percibir la AUH o la Asignación Familiar por Hijo: es obligatorio presentar el certificado de escolaridad de cada niño o adolescente dentro del plazo establecido. Sin ese paso, el pago no se activa.
Quiénes acceden a la Ayuda Escolar
La Ayuda Escolar Anual que otorga ANSES está destinada a familias que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación Familiar por Hijo, incluida la correspondiente a Hijo con Discapacidad.
El beneficio alcanza a quienes tienen chicos en edad escolar, desde los 45 días hasta los 17 años inclusive, que asistan a instituciones de nivel inicial, primario o secundario.
En el caso de hijos con discapacidad, no existe un tope de edad para acceder a la Ayuda Escolar Anual. El único requisito es que concurran a escuelas de educación especial, cuenten con el acompañamiento de maestros particulares o asistan a talleres protegidos, centros de rehabilitación u otros espacios educativos reconocidos.
Cómo tramitar la Ayuda Escolar desde Mi ANSES
El Certificado Escolar necesario para cobrar la Ayuda Escolar Anual 2026 se presenta de manera online a través de Mi ANSES, sin necesidad de acercarse a una oficina. El trámite es digital y permite habilitar el pago de forma rápida una vez que la documentación es validada. Para completar el proceso correctamente, hay que seguir estos pasos:
- Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- Acceder al menú Hijos y seleccionar Presentar Certificado Escolar.
- Generar el formulario oficial correspondiente a cada hijo y descargarlo.
- Imprimir el formulario y llevarlo a la escuela para que sea firmado y sellado.
- Sacar una foto clara y legible del certificado completo.
- Volver a Mi ANSES y elegir la opción Subir Certificado para cargar la imagen.
Una vez que ANSES verifica la documentación, el pago de la Ayuda Escolar Anual se habilita de manera automática y se deposita según el calendario oficial vigent
