ANSES: los pasos a seguir para recibir la Ayuda Escolar Anual

En el caso de hijos con discapacidad, no existe un tope de edad para acceder a la Ayuda Escolar Anual. El único requisito es que concurran a escuelas de educación especial, cuenten con el acompañamiento de maestros particulares o asistan a talleres protegidos, centros de rehabilitación u otros espacios educativos reconocidos.

Cómo tramitar la Ayuda Escolar desde Mi ANSES

El Certificado Escolar necesario para cobrar la Ayuda Escolar Anual 2026 se presenta de manera online a través de Mi ANSES, sin necesidad de acercarse a una oficina. El trámite es digital y permite habilitar el pago de forma rápida una vez que la documentación es validada. Para completar el proceso correctamente, hay que seguir estos pasos:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social .

con CUIL y . Acceder al menú Hijos y seleccionar Presentar Certificado Escolar .

y seleccionar . Generar el formulario oficial correspondiente a cada hijo y descargarlo.

Imprimir el formulario y llevarlo a la escuela para que sea firmado y sellado.

Sacar una foto clara y legible del certificado completo.

Volver a Mi ANSES y elegir la opción Subir Certificado para cargar la imagen.

Una vez que ANSES verifica la documentación, el pago de la Ayuda Escolar Anual se habilita de manera automática y se deposita según el calendario oficial vigent