ANSES paga las Pensiones No Contributivas con aumento y bono: cuánto cobro en mano en febrero

Con esta actualización, los haberes quedan establecidos de la siguiente manera:

PNC por discapacidad y por vejez : $251.478,05 de haber básico y $321.478,05 con bono.

PNC para madres de siete hijos: $359.254,35 de haber y $429.254,35 con el plus de ANSES.

Desde el 9 de febrero de 2026, los beneficiarios pueden consultar el detalle de sus liquidaciones ingresando a Mi ANSES, utilizando su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Tarjeta Alimentar y otros beneficios

De acuerdo con la información oficial, los montos de la Tarjeta Alimentar no registran cambios en febrero y quedan establecidos de la siguiente manera:

Familias con un hijo : $52.250

: $52.250 Familias con dos hijos : $81.936

: $81.936 Familias con tres hijos o más: $108.062

El dinero se acredita de forma automática en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH u otra prestación compatible, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

El beneficio puede utilizarse únicamente para la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas. No permite retirar efectivo ni pagar otros productos.

Desde ANSES recuerdan que, al no tener aumentos automáticos, la Tarjeta Alimentar depende de decisiones puntuales del Gobierno nacional y, por el momento, no hay una fecha confirmada para una actualización.