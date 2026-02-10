ANSES paga las Pensiones No Contributivas con aumento y bono: cuánto cobro en mano en febrero
Arrancaron los pagos con el 2,8% de aumento. Incluye el refuerzo de $70.000 que paga el Gobierno. El cronograma completo según la terminación de tu DNI.
La ANSES confirmó que la AUH tendrá un nuevo incremento en febrero, en el marco del esquema de actualización automática por inflación. La suba será del 2,8%, calculada en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difunde el INDEC, y se verá reflejada en el monto mensual que cobran los titulares.
El aumento alcanza exclusivamente a la Asignación Universal por Hijo, que forma parte del sistema de movilidad mensual vigente. En paralelo, otros beneficios asociados no tendrán modificaciones.
Fechas de pago y aumento de las Pensiones No Contributivas en febrero
En febrero de 2026, ANSES aplica un aumento del 2,8% en jubilaciones, pensiones y asignaciones, en línea con el índice de inflación informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
En paralelo, la página oficial de Mi ANSES publicó el cronograma de pagos de las Pensiones No Contributivas (PNC) correspondiente a febrero de 2026. Las fechas fueron establecidas conforme a la Resolución 349/2025 y se organizan por terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):
Lunes 9 de febrero: DNI terminados en 0 y 1
Martes 10 de febrero: DNI terminados en 2 y 3
Miércoles 11 de febrero: DNI terminados en 4 y 5
Jueves 12 de febrero: DNI terminados en 6 y 7
Viernes 13 de febrero: DNI terminados en 8 y 9
A esto se suma el bono extraordinario de $70.000, otorgado nuevamente por el presidente Javier Milei a través del Decreto 65/2026. Según se detalló, “su importe no se ajusta desde marzo de 2024”, lo que implica que el refuerzo mantiene el mismo valor nominal pese a la inflación.
Con esta actualización, los haberes quedan establecidos de la siguiente manera:
PNC por discapacidad y por vejez: $251.478,05 de haber básico y $321.478,05 con bono.
PNC para madres de siete hijos: $359.254,35 de haber y $429.254,35 con el plus de ANSES.
Desde el 9 de febrero de 2026, los beneficiarios pueden consultar el detalle de sus liquidaciones ingresando a Mi ANSES, utilizando su CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Tarjeta Alimentar y otros beneficios
De acuerdo con la información oficial, los montos de la Tarjeta Alimentar no registran cambios en febrero y quedan establecidos de la siguiente manera:
- Familias con un hijo: $52.250
- Familias con dos hijos: $81.936
- Familias con tres hijos o más: $108.062
El dinero se acredita de forma automática en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH u otra prestación compatible, sin necesidad de realizar trámites adicionales.
El beneficio puede utilizarse únicamente para la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas. No permite retirar efectivo ni pagar otros productos.
Desde ANSES recuerdan que, al no tener aumentos automáticos, la Tarjeta Alimentar depende de decisiones puntuales del Gobierno nacional y, por el momento, no hay una fecha confirmada para una actualización.
