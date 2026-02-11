Inexplicable: por qué los jeans Levi's en Argentina cuesta el doble que en Chile o México

Comprar indumentaria básica en el país es un desafío al bolsillo que desafía toda lógica regional. Un reciente artículo publicado por el medio La Hiper Realidad expone cómo un mismo producto globalizado, los jeans Levi's, cotiza en Argentina a valores que duplican a los de sus vecinos, convirtiendo una prenda de trabajo en un artículo de lujo.