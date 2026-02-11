Inexplicable: por qué los jeans Levi's en Argentina cuesta el doble que en Chile o México
Un informe de La Hiper Realidad expone la brecha de precios de los jeans. Mientras en la región valen 50 dólares, en el país rozan los 130.
Comprar indumentaria básica en el país es un desafío al bolsillo que desafía toda lógica regional. Un reciente artículo publicado por el medio La Hiper Realidad expone cómo un mismo producto globalizado, los jeans Levi's, cotiza en Argentina a valores que duplican a los de sus vecinos, convirtiendo una prenda de trabajo en un artículo de lujo.
Mientras el gobierno de Javier Milei promete un crecimiento económico, los precios relativos en dólares siguen mostrando distorsiones alarmantes. En el mercado local, conseguir este pantalón implica desembolsar entre $135.000 y $198.000, cifras que al tipo de cambio rozan los 130 dólares.
El mapa regional de precios
El contraste es contundente cuando se cruzan las fronteras. Según el relevamiento, el mismo denim, sin bordados especiales ni ediciones limitadas, tiene costos sensiblemente menores en el resto del continente:
Santiago de Chile: Entre 50 y 65 dólares.
Ciudad de México: Entre 48 y 60 dólares.
Bogotá: Ronda los 68 dólares.
San Pablo: Alrededor de 75 dólares.
"El pantalón es el mismo, pero parece que cruza la Cordillera, el Amazonas o el Caribe con mayor facilidad que el Río de la Plata", detalla el informe citado.
¿Impuestos o distorsión?
El fenómeno genera un comportamiento ya conocido: turistas que viajan con valijas vacías para traer ropa o consumidores que esperan liquidaciones extremas. Aunque habitualmente se culpa a la carga impositiva, la logística o los costos laborales, el informe de La Hiper Realidad cuestiona si estos factores alcanzan para justificar una brecha del 100%.
"Todo suena razonable hasta que se compara con países que también tienen impuestos, salarios y Estados", concluye el análisis, sugiriendo que el precio de este pantalón podría ser un "síntoma precoz" de las dificultades del modelo económico actual.
