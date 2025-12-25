ANSES: los saberes de los jubilados sufrirán cambios en enero 2026
El aumento estará atado a la inflación y, de confirmarse la continuidad del bono extraordinario, la jubilación mínima superará los $419.000, impactando también en PUAM y Pensiones No Contributivas.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) termina de definir los montos que cobrarán jubilados y pensionados en el primer mes de 2026. El ajuste se realiza conforme al Decreto 274/24, que establece actualizaciones mensuales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), con un rezago de dos meses.
Para enero, la suba se explica por la inflación registrada en noviembre de 2025 y se suma al debate por la continuidad del bono extraordinario de $70.000, clave para sostener el poder adquisitivo de los haberes más bajos.
De cuánto es el aumento para jubilados en enero 2026
De acuerdo con la fórmula de movilidad vigente, los haberes previsionales de ANSES tendrán en enero de 2026 un incremento del 2,47%, correspondiente al IPC de noviembre.
Con este ajuste, la jubilación mínima pasará de $340.883 a $349.303. En caso de que el Gobierno nacional confirme la extensión del bono de $70.000, el ingreso total para quienes cobran el haber mínimo quedará de la siguiente manera:
-
Jubilación mínima: $349.303
Bono extraordinario: $70.000
Total a cobrar en enero: $419.303
Este monto posiciona a la jubilación mínima por encima de los $419.000, siempre sujeto a la ratificación oficial del bono por parte del Poder Ejecutivo.
Qué sucederá con las PUAM y las PNC
El aumento del 2,47% también impactará en las prestaciones vinculadas a la jubilación mínima, que se ajustan de manera automática:
-
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): equivale al 80% de la jubilación mínima. En enero alcanzará los $279.442, a lo que se sumaría el bono extraordinario en caso de mantenerse.
Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez: el haber se ubicará en $244.512, más el bono correspondiente.
Asignación Universal por Hijo (AUH): el monto total ascenderá a $125.530, aunque ANSES liquida mensualmente el 80% ($100.424), quedando el resto retenido.
Desde ANSES informaron que el calendario de pagos de enero 2026 se publicará en los últimos días de diciembre, aunque de mantenerse el esquema habitual, los cobros comenzarían el jueves 8 de enero, según la terminación del DNI.
