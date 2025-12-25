ANSES: los saberes de los jubilados sufrirán cambios en enero 2026

Qué sucederá con las PUAM y las PNC

El aumento del 2,47% también impactará en las prestaciones vinculadas a la jubilación mínima, que se ajustan de manera automática:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): equivale al 80% de la jubilación mínima. En enero alcanzará los $279.442 , a lo que se sumaría el bono extraordinario en caso de mantenerse.

Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez: el haber se ubicará en $244.512 , más el bono correspondiente.

Asignación Universal por Hijo (AUH): el monto total ascenderá a $125.530, aunque ANSES liquida mensualmente el 80% ($100.424), quedando el resto retenido.

Desde ANSES informaron que el calendario de pagos de enero 2026 se publicará en los últimos días de diciembre, aunque de mantenerse el esquema habitual, los cobros comenzarían el jueves 8 de enero, según la terminación del DNI.