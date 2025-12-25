Donald Trump confirmó el inicio de operaciones militares terrestres en Venezuela y América Latina

trump maduro Donald Trump y Nicolás Maduro.

Trump vinculó esta baja con el accionar de las fuerzas navales en la región y el uso de tecnología de vigilancia avanzada, incluidos los bombardeos y destrucción de lanchas en aguas cercanas a la costa venezolana, asesinando a numerosas personas sin pruebas constatables de que se tratara de narcos, lo que fue criticado como “ilegal” por la comunidad internacional.

En el cierre de su mensaje, el mandatario felicitó de manera especial a la tripulación del portaaviones USS Gerald R. Ford, actualmente desplegado en aguas caribeñas, al que señaló como una pieza central en las tareas de disuasión y control contra el crimen organizado transnacional.

Ello ocurre luego de que, hace pocas horas, Trump volviera a volviera a amenazar a Nicolás Maduro, advirtiendo que sería “inteligente” que el mandatario venezolano renunciara y abandonara su país.

“Bueno, creo que probablemente sí… Depende de él lo que quiera hacer. Creo que sería inteligente por su parte hacerlo”, advirtió el republicado a los periodistas en su resort de Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, cuando le preguntaron si el objetivo era obligar a Maduro a abandonar el poder.