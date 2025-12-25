Donald Trump confirmó el inicio de operaciones militares terrestres en Venezuela y América Latina
Lo hizo mediante un mensaje navideño a las fuerzas armadas de su país, indicando que su administración ya está actuando “por tierra” contra las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas en la región.
Dos semanas atrás, Donald Trump afirmaba que los ataques por tierra en Venezuela “van a empezar a suceder”, añadiendo que “no vamos a permitir que destruyan a nuestra juventud”, en alusión al presunto narcotráfico desde ese país sudamericano a territorio estadounidense.
“Ahora estamos empezando por tierra, y por tierra es mucho más fácil, y eso va a empezar a suceder”, indicaba el presidente de los Estados Unidos, como una directa amenaza a la administración venezolana encabezada por Nicolás Maduro.
El momento parece haber llegado, porque durante el mensaje de Navidad dirigido a las fuerzas armadas de su país, Trump confirmó el inicio inminente de ataques terrestres contra cárteles de la droga en América Latina, particularmente en territorio de Venezuela.
El mandatario sostuvo que su administración ya está actuando “por tierra” contra las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, aunque no dio precisiones en qué países se desarrollan estas acciones ni bajo qué modalidad operativa.
En su discurso, destacó los resultados obtenidos en el combate al narcotráfico por vía marítima, afirmando que el tráfico de drogas a través del mar se redujo en un 96%, cifra que atribuyó al despliegue militar en el Caribe, aunque no brindó las pruebas de esa afirmación.
Trump vinculó esta baja con el accionar de las fuerzas navales en la región y el uso de tecnología de vigilancia avanzada, incluidos los bombardeos y destrucción de lanchas en aguas cercanas a la costa venezolana, asesinando a numerosas personas sin pruebas constatables de que se tratara de narcos, lo que fue criticado como “ilegal” por la comunidad internacional.
En el cierre de su mensaje, el mandatario felicitó de manera especial a la tripulación del portaaviones USS Gerald R. Ford, actualmente desplegado en aguas caribeñas, al que señaló como una pieza central en las tareas de disuasión y control contra el crimen organizado transnacional.
Ello ocurre luego de que, hace pocas horas, Trump volviera a volviera a amenazar a Nicolás Maduro, advirtiendo que sería “inteligente” que el mandatario venezolano renunciara y abandonara su país.
“Bueno, creo que probablemente sí… Depende de él lo que quiera hacer. Creo que sería inteligente por su parte hacerlo”, advirtió el republicado a los periodistas en su resort de Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, cuando le preguntaron si el objetivo era obligar a Maduro a abandonar el poder.
