Alerta por ola de calor en Buenos Aires, con temperaturas de casi 40 grados: qué día será el más agobiante

El último domingo del año sería con buenas condiciones durante toda la jornada, con cielo parcialmente nublado y marcas térmicas que oscilarán entre 21 grados de mínima y 32 de máxima.

Del mismo modo, la última semana del año se prepara para iniciar con buenas condiciones del clima y una ola de calor. Según el organismo, el lunes tendría una mínima de 22 grados y una máxima de 34, en una jornada con cielo entre algo y parcialmente nublado.

El martes 30 de diciembre se presentaría como la jornada más calurosa antes de fin de año, con cielo entre algo y parcialmente nublado, y temperaturas que arrancarán entre 23 grados y treparían hasta los 37.

El miércoles 31 de diciembre, último día del 2025, por ahora sería con buenas condiciones del clima: cielo parcialmente nublado, con temperaturas de entre 25 y 36 grados.