Alerta por ola de calor en Buenos Aires, con temperaturas de casi 40 grados: qué día será el más agobiante
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una seguidilla de días con altas temperaturas y mucho calor en el AMBA. ¿Hasta cuándo?
Pasaron de largo las probabilidades de lluvias y tormentas, y si bien la Navidad tuvo un alivio con un descenso de la temperatura, se espera una seguidilla de varios días con mucho calor en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En contra del alerta por tormentas fuertes que regía para la noche del miércoles y la madrugada del jueves, no hubo precipitaciones aunque sí se sintió un leve descenso térmico, en una jornada que transcurrió con cielo parcialmente nublado y marcas que rondaron entre 18 y 29 grados.
El cierre de la semana también se espera sin complicaciones climáticas pero otra vez con mucho calor. El SMN anticipa un viernes con cielo despejado en la madrugada, algo nublado en la mañana y tarde y parcialmente nublado en la noche; junto con temperaturas que rondarán entre 18 y 34 grados.
Cómo siguen las temperaturas y el calor en el AMBA
El SMN tiene probabilidades de tormentas aisladas para la madrugada y mañana, mejorando desde la tarde y noche con cielo parcialmente nublado; pero pese al desmejoramiento y las posibles lluvias, el termómetro se mantendrá alto, con marcas de entre 23 y 34 grados.
El último domingo del año sería con buenas condiciones durante toda la jornada, con cielo parcialmente nublado y marcas térmicas que oscilarán entre 21 grados de mínima y 32 de máxima.
Del mismo modo, la última semana del año se prepara para iniciar con buenas condiciones del clima y una ola de calor. Según el organismo, el lunes tendría una mínima de 22 grados y una máxima de 34, en una jornada con cielo entre algo y parcialmente nublado.
El martes 30 de diciembre se presentaría como la jornada más calurosa antes de fin de año, con cielo entre algo y parcialmente nublado, y temperaturas que arrancarán entre 23 grados y treparían hasta los 37.
El miércoles 31 de diciembre, último día del 2025, por ahora sería con buenas condiciones del clima: cielo parcialmente nublado, con temperaturas de entre 25 y 36 grados.
