Beneficios ANSES: los descuentos disponibles para jubilados en lo que queda de 2025
Este medida cuenta con diferentes ofertas y promociones para los adultos mayores. Conocé todos los detalles en la nota.
Con el objetivo de aliviar los gastos y no golpear el bolsillo de los adultos mayores, la Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) impulsó una iniciativa pensada para jubilados y pensionados. Se trata del programa Beneficios Capital Humano, que cuentan con importantes descuentos y promociones en diferentes supermercados y almacenes.
Gracias a este esquema, los beneficiarios pueden obtener descuentos significativos en productos esenciales, lo que representa un apoyo concreto para la economía y ayuda a mitigar los efectos de la inflación.
Qué son los Beneficios ANSES
A través del uso de la tarjeta de débito con la que cobran sus haberes, los pensionados y jubilados pueden acceder a beneficios especiales en miles de comercios del país dependiendo de la entidad bancaria:
Banco Nación
- Bonificación extra del 5% al pagar con tarjeta de débito o crédito.
- Límite del beneficio: hasta $5.000 por semana y $20.000 al mes.
- El descuento se acredita pagando mediante BNA+ a través de MODO.
- Válido en supermercados como Carrefour, Coto, Josimar, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día.
Banco Galicia
- Descuento de hasta el 25% pagando con tarjeta de débito o crédito.
- Financiación en hasta 3 pagos sin recargo en comercios adheridos.
- Límites de reintegro mensuales: Hasta $20.000 en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas.
Banco Supervielle
Hay un 20% de descuento en supermercados Jumbo, Disco, Vea y Chango Más los martes, pagando con tarjeta de débito (tope $25.000) o con QR (tope $15.000). Si se combinan ambos medios de pago, el reintegro total puede alcanzar los $40.000.
En farmacias, el beneficio es del 50% de descuento los martes, pagando con débito o QR, con un tope conjunto de $12.000. Además, todos los días se puede pagar en 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito en farmacias adheridas.
Compras en Mercado Libre (Tienda Supervielle)
Ofrece un beneficio del 5% pagando con tarjeta de débito, que se aplica los martes en farmacias con un límite de reintegro y los miércoles en supermercados.
Además, permite financiar compras en 3 pagos sin interés cualquier día usando tarjeta de crédito, mientras que los jueves hay hasta 12 cuotas sin interés.
Cuenta remunerada
Este programa ofrece la posibilidad de generar intereses todos los días sobre el dinero disponible en la cuenta. En el caso del Banco Nación, el beneficio aplica hasta un monto máximo de $500.000, mientras que con Banco Galicia, a través del fondo FIMA, no hay un límite de saldo.
Los comercios adheridos
Estos son algunos de los comercios adheridos a este beneficio de ANSES:
- Jumbo
- Vea
- Carrefour
- Coto
- Dia
- La Anónima
- Almacor
- Toledo
- Josimar
- ChangoMas
- Único Supermercados
- Modelo Express
- Supercoop
- La Nueva Estrella
- Autoservicio Mirval
- Adidas
- Sueños Mágicos
- La Fiaca
- Siocco
- Casa Gemelli
- Microhard
- Flavio Cesar Suarez
- PC’S Serv. Informáticos
- Infinito Computación
- Showtime
- Excelencia Digital
- Coruscant
- DGM Insumos
- Neyra Servicios
- Farmacenter
- Confort Center
- Tata’s Home
- Librería Joselin
- Ribeiro
- Colorshop
- Espacios Interiores
