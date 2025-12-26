Beneficios ANSES: los descuentos disponibles para jubilados en lo que queda de 2025

Compras en Mercado Libre (Tienda Supervielle)

Ofrece un beneficio del 5% pagando con tarjeta de débito, que se aplica los martes en farmacias con un límite de reintegro y los miércoles en supermercados.

Además, permite financiar compras en 3 pagos sin interés cualquier día usando tarjeta de crédito, mientras que los jueves hay hasta 12 cuotas sin interés.

Cuenta remunerada

Este programa ofrece la posibilidad de generar intereses todos los días sobre el dinero disponible en la cuenta. En el caso del Banco Nación, el beneficio aplica hasta un monto máximo de $500.000, mientras que con Banco Galicia, a través del fondo FIMA, no hay un límite de saldo.

Los comercios adheridos

Estos son algunos de los comercios adheridos a este beneficio de ANSES: