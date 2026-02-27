A quiénes corresponde la Ayuda Escolar Anual y cómo hacer para cobrarla

Estas verificaciones se realizan a través de cruces de datos salariales y registros laborales, por lo que es fundamental que la información del grupo familiar esté actualizada y correcta en el sistema antes de que se procese el pago.

utiles escolares telam.jpg

Para que el beneficio se liquide por cada hijo o hija, Anses exige además que:

Tengan entre 45 días y 17 años inclusive en el momento de la acreditación del pago.

Asistan regularmente a una institución educativa reconocida, ya sea pública o privada.

Se presente el Certificado Escolar firmado por la escuela y cargado en Mi Anses antes de la fecha límite (31 de diciembre previo al nuevo inicio del ciclo lectivo en que se pretende acceder a la ayuda).

En el caso de hijos con discapacidad, no existe límite de edad para acceder al beneficio, siempre que se cumpla con la escolaridad y la documentación correspondiente.

alumnos escuela aula clases

El Certificado Escolar debe renovarse cada año, aun si se cobró anteriormente, porque Anses exige la constancia de alumno regular para habilitar el pago del período lectivo vigente.

Para el ciclo lectivo 2026, Anses confirmó que el monto del pago es de 85 mil pesos por cada hijo o hija que cumpla con los requisitos. Este importe se mantiene igual a años anteriores y se liquida en un pago único, generalmente en marzo, coincidiendo con el comienzo del año escolar.