A quiénes corresponde la Ayuda Escolar Anual y cómo hacer para cobrarla
Anses pagará en marzo la Ayuda Escolar Anual que este año será de 85 mil pesos. Requisitos y pasos a seguir para poder acceder al beneficio.
El gobierno de Javier Milei dispuso este viernes un refuerzo en la Ayuda Escolar Anual que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Se trata de un pago único de 85 mil pesos por hijo que acompaña a las familias con gastos vinculados al inicio del ciclo lectivo, como útiles, uniformes y materiales educativos. El refuerzo dispuesto hoy por medio de un decreto de Javier Milei busca garantizar que todos los chicos cobren el monto total de la ayuda y no un proporcional. El monto se acredita en la misma cuenta donde se reciben las asignaciones familiares o la Asignación Universal por Hijo (AUH) una vez que se cumplieron todas las condiciones necesarias.
Para cobrar este beneficio, es necesario presentar y validar el Certificado Escolar en Mi ANSES antes del cierre de la gestión anual. Si no se realiza este trámite, aunque se cumplan otros criterios, el monto no se habilita automáticamente y el pago puede ser postergado o perderse.
Topes de ingresos para acceder a la Ayuda Escolar
Además del requisito de escolaridad, Anses establece límites de ingresos que el grupo familiar no puede superar para acceder al beneficio. Según las tablas vigentes para 2026:
Ingreso bruto del grupo familiar: no puede exceder 5.292.758 pesos.
Ingreso bruto individual por integrante: no debe superar 2.646.379 pesos.
Si se supera alguno de estos topes, el sistema automático de Anses puede no habilitar el pago de la Ayuda Escolar.
Estas verificaciones se realizan a través de cruces de datos salariales y registros laborales, por lo que es fundamental que la información del grupo familiar esté actualizada y correcta en el sistema antes de que se procese el pago.
Para que el beneficio se liquide por cada hijo o hija, Anses exige además que:
Tengan entre 45 días y 17 años inclusive en el momento de la acreditación del pago.
Asistan regularmente a una institución educativa reconocida, ya sea pública o privada.
- Se presente el Certificado Escolar firmado por la escuela y cargado en Mi Anses antes de la fecha límite (31 de diciembre previo al nuevo inicio del ciclo lectivo en que se pretende acceder a la ayuda).
En el caso de hijos con discapacidad, no existe límite de edad para acceder al beneficio, siempre que se cumpla con la escolaridad y la documentación correspondiente.
El Certificado Escolar debe renovarse cada año, aun si se cobró anteriormente, porque Anses exige la constancia de alumno regular para habilitar el pago del período lectivo vigente.
Para el ciclo lectivo 2026, Anses confirmó que el monto del pago es de 85 mil pesos por cada hijo o hija que cumpla con los requisitos. Este importe se mantiene igual a años anteriores y se liquida en un pago único, generalmente en marzo, coincidiendo con el comienzo del año escolar.
