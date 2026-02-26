ANSES: en qué momento de marzo cobrarán los haberes los jubilados
El organismo estatal brindó detalles sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el tercer mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el nuevo esquema de haberes que regirá a partir de marzo 2026. Bajo la fórmula que ajusta los ingresos mensualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), los jubilados y pensionados recibirán un incremento del 2,9%.
Una vez más se confirma el bono extraordinario de $70.000 para los sectores de menores ingresos, consolidando un piso de protección social frente a la suba de precios en alimentos y servicios.
Lo que cobrará los jubilados
- Jubilación mínima: $369.600,88 (con el bono de $70.000, el total asciende a $439.600,88).
- Jubilación máxima: $2.487.063,95 (para quienes cumplen con los aportes más altos).
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $295.680,70 (con el bono, llega a $365.680,70).
- Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad y vejez: $258.720,62 (con el bono, totaliza $328.720,62).
- PNC para madres de siete hijos: $369.600,88 (equiparada a la jubilación mínima, con posibilidad de alcanzar $439.600,88 con el refuerzo).
Calendario de pagos de marzo 2026
El cronograma de pagos se organiza según la terminación del DNI.
Jubilaciones mínimas
-
DNI 0: 9 de marzo
DNI 1: 10 de marzo
DNI 2: 11 de marzo
DNI 3: 12 de marzo
DNI 4: 13 de marzo
DNI 5: 16 de marzo
DNI 6: 17 de marzo
DNI 7: 18 de marzo
DNI 8: 19 de marzo
DNI 9: 20 de marzo
Haberes superiores a la mínima
-
DNI 0 y 1: 23 de marzo
DNI 2 y 3: 25 de marzo
DNI 4 y 5: 26 de marzo
DNI 6 y 7: 27 de marzo
DNI 8 y 9: 30 de marzo
Las Pensiones No Contributivas se pagan del 9 al 13 de marzo, también según terminación de documento.
