ANSES: el procedimiento para cobrar la Ayuda Escolar Anual
Esta ayuda anual es destinada a familias con hijos que asisten a los niveles inicial, primario y secundario. Los detalles en la nota.
Tras la actualización de haberes, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció un incremento del 2,8% en sus prestaciones, en línea con el dato de inflación de diciembre y el esquema de movilidad jubilatoria. Esta suba impactará en los programas de febrero, siendo clave para que los beneficiarios no pierdan poder adquisitivo.
En ese contexto, el organismo confirmó la Ayuda Escolar Anual 2026, un apoyo económico que se otorga una vez al año y está dirigido a familias con hijos que asisten a los niveles inicial, primario y secundario, con el objetivo de aliviar los gastos del comienzo del ciclo lectivo.
Quiénes pueden cobrar la Ayuda Escolar 2026
El beneficio alcanza a quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y a titulares de asignaciones familiares, siempre que los hijos cumplan con los criterios de edad y escolarización establecidos. En el caso de niñas, niños y adolescentes sin discapacidad, deben tener entre 45 días de vida y 18 años y asistir a un establecimiento educativo oficial de nivel inicial, primario o secundario.
Para hijos con discapacidad, no rige un tope de edad. Además, pueden concurrir no solo a escuelas especiales, sino también a talleres protegidos, centros de rehabilitación o espacios de apoyo educativo que cuenten con reconocimiento por parte de ANSES.
Cuánto se cobra por la Ayuda Escolar
Con la actualización vigente, la ayuda asciende a $85.000 por hijo y está pensada para acompañar los gastos escolares, como útiles, mochilas y otros insumos necesarios para el comienzo de clases. Este pago anua se deposita únicamente después de que se confirme la asistencia escolar.
Por lo general, el organismo efectúa el pago de forma masiva entre febrero y marzo, en coincidencia con el arranque del ciclo lectivo. En los casos en que el Certificado Escolar se entregue más tarde, el beneficio no se pierde, pero el monto se abona una vez que el trámite queda aprobado.
Cómo hacer el trámite para la Ayuda Escolar
La gestión debe realizarse de manera online y es obligatoria cada año, aun para quienes ya recibieron la ayuda en períodos escolares anteriores. El trámite se completa a través de la plataforma Mi ANSES siguiendo estos pasos:
- Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- Acceder a la sección “Hijos”.
- Seleccionar la opción para presentar el certificado escolar.
- Generar el formulario correspondiente a cada hijo.
- Imprimir el formulario y llevarlo al establecimiento educativo para que lo firmen.
- Tomar una foto o escanear el certificado firmado.
- Volver a cargar el archivo en Mi ANSES, dentro de Hijos > Presentar certificado escolar.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario