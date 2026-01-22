ANSES: el procedimiento para cobrar la Ayuda Escolar Anual

Por lo general, el organismo efectúa el pago de forma masiva entre febrero y marzo, en coincidencia con el arranque del ciclo lectivo. En los casos en que el Certificado Escolar se entregue más tarde, el beneficio no se pierde, pero el monto se abona una vez que el trámite queda aprobado.

Cómo hacer el trámite para la Ayuda Escolar

La gestión debe realizarse de manera online y es obligatoria cada año, aun para quienes ya recibieron la ayuda en períodos escolares anteriores. El trámite se completa a través de la plataforma Mi ANSES siguiendo estos pasos: