ANSES: los requisitos necesarios para acceder a la Ayuda Escolar Anual

Cómo hacer el trámite de la Ayuda Escolar

El trámite es gratuito, digital y debe realizarse todos los años, incluso si el beneficio fue cobrado en períodos anteriores. Para gestionarlo, se deben seguir estos pasos:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social

Ir a la sección “Hijos”

Seleccionar “Presentar certificado escolar”

Generar el formulario por cada hijo

Imprimirlo y llevarlo a la escuela para completar y firmar

Sacar una foto o escanear el certificado

Volver a cargarlo en Mi ANSES en la misma sección

Una vez validado el documento, el beneficio queda habilitado para su pago en el siguiente período de liquidación.

Monto de la Ayuda Escolar

El monto confirmado por ANSES para la Ayuda Escolar 2026 es de $85.000 por hijo. Se trata de un pago único anual que acompaña el inicio del ciclo lectivo y se suma a los ingresos de familias titulares de AUH y asignaciones familiares.

Este valor se liquida una vez validado el Certificado Escolar y puede depositarse en fechas diferentes según el momento en que se presente la documentación requerida.