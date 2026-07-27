ANSES: cuándo cobrarán las Asignaciones Familiares durante agosto de 2026
El organismo planea abonar estos beneficios durante el octavo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en agosto de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 1,9%, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
Cómo impactan los feriados en las fechas de pago de las asignaciones
Ante eventuales jornadas no laborables o feriados específicos, las órdenes de pago de la Administración Nacional de la Seguridad Social se adelantan de oficio para garantizar que el dinero esté disponible.
El sistema previsional nacional coordina los clearing bancarios de manera de mitigar demoras logísticas. Las beneficiarias con documentos finalizados en la segunda mitad del padrón deben considerar esta brecha al momento de planificar la economía doméstica. Las transacciones electrónicas, transferencias digitales y compras con tarjeta de débito permanecen operativas las 24 horas del día.
Qué montos se acreditan de forma unificada en el cronograma
Las titulares encontrarán disponible en sus cuentas el haber correspondiente incrementado por movilidad mensual, lo que representa una suma nominal directa por hijo ajustada al 1,9% de inflación. A este valor de base de la seguridad social se le adiciona el saldo correspondiente a la Tarjeta Alimentar, subsidio que se transfiere en la misma fecha de cobro de forma automatizada.
Las transferencias se realizan de oficio y el dinero unificado queda resguardado en la cuenta previsional de la madre o tutor, permitiendo una libre disponibilidad de los recursos.
Cómo corroborar el estado contable y la boca de expendio asignada
La consulta virtual es la vía oficial recomendada por el organismo para constatar eventuales cambios en las bocas de expendio. Las beneficiarias pueden ingresar al portal de la entidad previsional en la solapa "Cuándo y dónde cobro" utilizando su número de CUIL para obtener la confirmación inmediata del estado de su pago.
Días de pago del calendario de las asignaciones en agosto de 2026
El esquema determinado por la Administración Nacional de la Seguridad Social contempla las siguientes fechas:
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DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto de 2026.
DNI terminados en 1: martes 11 de agosto de 2026.
DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto de 2026.
DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto de 2026.
DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto de 2026.
DNI terminados en 5: lunes 17 de agosto de 2026.
DNI terminados en 6: martes 18 de agosto de 2026.
DNI terminados en 7: miércoles 19 de agosto de 2026.
DNI terminados en 8: jueves 20 de agosto de 2026.
DNI terminados en 9: viernes 21 de agosto de 2026.
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