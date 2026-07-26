Asignación Universal por Hijo: el monto confirmado para el mes de agosto y cómo cobrar el 20% retenido
El organismo planea abonar estos beneficios durante el octavo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
Mientras ANSES avanza con el calendario de pagos de julio, ya quedaron definidos los nuevos valores que cobrarán en agosto los jubilados, pensionados y titulares de la AUH y otras asignaciones. La actualización se conoció luego de que el Indec difundiera el dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio.
Con este esquema de movilidad, todas las prestaciones alcanzadas por el mecanismo de actualización recibirán un aumento del 1,89%, porcentaje que surge de la inflación registrada durante junio y que impactará en los haberes del próximo mes.
Cuánto efectivo te depositan en mano por cada hijo en agosto
Con el aumento del 1,9%, la Asignación Universal por Hijo (AUH) alcanza un monto bruto de $150.861,90 por cada hijo. Sin embargo, ese no es el importe que los beneficiarios reciben todos los meses en sus cuentas bancarias.
ANSES acredita el 80% de la prestación, equivalente a $120.689,52, mientras que los $30.172,38 restantes quedan retenidos hasta que se presente la Libreta AUH. Ese dinero acumulado se paga en un único depósito, una vez que el trámite es aprobado.
El paso a paso para presentar la Libreta AUH y cobrar el acumulado
La presentación de dicha Libreta es un trámite obligatorio para acceder al cobro del 20% retenido durante el año. Además, permite acreditar que los niños y adolescentes cumplen con los controles de salud, vacunación y asistencia escolar exigidos por ANSES.
El procedimiento puede realizarse de manera online desde Mi ANSES. Para hacerlo hay que ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, revisar la información de cada hijo, generar la Libreta si corresponde, imprimirla para que sea completada por la escuela y el centro de salud, y luego subir una foto del formulario firmado a través de la plataforma. Si existen inconvenientes con la carga digital, también puede presentarse en una oficina de ANSES, sin turno previo.
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