Asignación Universal por Hijo: el monto confirmado para el mes de agosto y cómo cobrar el 20% retenido

El procedimiento puede realizarse de manera online desde Mi ANSES. Para hacerlo hay que ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, revisar la información de cada hijo, generar la Libreta si corresponde, imprimirla para que sea completada por la escuela y el centro de salud, y luego subir una foto del formulario firmado a través de la plataforma. Si existen inconvenientes con la carga digital, también puede presentarse en una oficina de ANSES, sin turno previo.