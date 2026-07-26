Asignaciones Familiares de ANSES: confirmaron los nuevos montos y topes del SUAF para monotributistas
El organismo planea abonar estos beneficios durante el octavo mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La ANSES anunció una nueva modificación en los parámetros de ingresos del SUAF, el sistema destinado al pago de Asignaciones Familiares, que entrará en vigencia a partir de agosto de 2026.
El cambio tendrá impacto tanto en las condiciones para acceder al beneficio como en la continuidad de quienes ya reciben la prestación.
Con los nuevos valores definidos por el organismo, algunos grupos familiares deberán revisar su situación, ya que quienes superen los topes de ingresos establecidos por ANSES podrían dejar de cumplir los requisitos del SUAF y quedar fuera del sistema de manera automática.
Cuánto cobra el SUAF por hijo en agosto de 2026
El monto de la Asignación Familiar por Hijo que corresponde a los trabajadores alcanzados por el SUAF se actualizará en agosto de 2026 con el incremento del 1,9%.
El valor que corresponde cobrar depende de los ingresos del grupo familiar y de la categoría en la que se encuentre encuadrado el trabajador.
En el caso de los monotributistas, el importe de la asignación varía de acuerdo con la categoría del régimen simplificado. Las categorías con menores ingresos acceden a un monto mayor, mientras que el valor disminuye a medida que aumenta la categoría.
Quiénes pueden cobrar las Asignaciones Familiares de ANSES
Las Asignaciones Familiares del SUAF están destinadas a trabajadores registrados, monotributistas y otros grupos que cumplen con las condiciones establecidas por ANSES.
Para acceder se deben cumplir los requisitos de ingresos individuales y familiares establecidos por el organismo. Además, los vínculos familiares deben encontrarse correctamente registrados y acreditados ante ANSES.
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