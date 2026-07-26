Asignaciones Familiares de ANSES: confirmaron los nuevos montos y topes del SUAF para monotributistas

En el caso de los monotributistas, el importe de la asignación varía de acuerdo con la categoría del régimen simplificado. Las categorías con menores ingresos acceden a un monto mayor, mientras que el valor disminuye a medida que aumenta la categoría.

Quiénes pueden cobrar las Asignaciones Familiares de ANSES

Las Asignaciones Familiares del SUAF están destinadas a trabajadores registrados, monotributistas y otros grupos que cumplen con las condiciones establecidas por ANSES.

Para acceder se deben cumplir los requisitos de ingresos individuales y familiares establecidos por el organismo. Además, los vínculos familiares deben encontrarse correctamente registrados y acreditados ante ANSES.