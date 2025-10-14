ANSES alivia el desempleo: cómo cobrar hasta $300.000 y qué tenés que cumplir
El organismo estatal brindó toda la información sobre estos importantes montos destinados a distintos usuarios durante el décimo mes del año.
La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) prepara los pagos de octubre y se conocen los montos de las jubilaciones para el décimo mes del año.
Se confirmó un bono correspondiente a un grupo determinado que cumpla con ciertos requisitos. Está regulada por la Ley de Empleo y su objetivo es acompañar a los trabajadores mientras buscan reinsertarse en el mercado laboral.
La Prestación por Desempleo es una ayuda económica mensual que brinda ANSES a aquellas personas que fueron desvinculadas de su empleo sin justa causa, o que enfrentan el fin de un contrato laboral bajo determinadas condiciones.
Montos de la Prestación por Desempleo
El monto mensual equivale al 75% del mejor sueldo promedio de los últimos seis meses de trabajo. Pero existen límites según el SMVM, así que el Gobierno confirmó un aproximado de $300.000 para octubre 2025.
La cantidad de pagos depende de los aportes realizados, con un máximo de 12 meses consecutivos.
Cómo solicitar la Prestación por Desempleo
El proceso de solicitud se realiza de dos maneras:
- Modalidad virtual: a través de la plataforma de Atención Virtual de ANSES, utilizando CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- Modalidad presencial: en cualquier oficina de ANSES con turno previo.
Los documentos necesarios incluyen:
- DNI (original y copia)
- Comprobante de desempleo según el caso (telegrama de despido, sentencia de quiebra, contrato vencido, etc.)
- Certificado médico en casos de enfermedades laborales
