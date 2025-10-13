PUAM digital: el paso a paso de ANSES para solicitar el beneficio sin moverte de casa
Esta programa está destinado a personas mayores de 65 años. Conocé todos los detalles en la nota.
La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) es uno de los programas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), destinado para las personas mayores de 65 años que no tienen acceso a las jubilaciones tradicionales.
El organismo, durante los últimos días, anunció un aumento en este plan para octubre, con el objetivo de combatir la inflación y mitigar la escalada de precios.
Quiénes son beneficiarios de la PUAM
Esta ayuda está destinada a personas de 65 años o más que no reciban jubilación ni pensión. Pueden acceder argentinos con al menos 10 años de residencia o extranjeros con 20 años de residencia en el país.
Además, no se puede cobrar otra prestación previsional ni seguro por desempleo, al mismo tiempo que es necesario residir en Argentina, ya que ausentarse más de 90 días consecutivos provoca la pérdida del beneficio.
Requisitos para acceder a la PUAM
Este beneficio de ANSES está sujeto a una serie de requisitos, que son:
- Tener 65 años o más.
- Ser argentino o naturalizado con 10 años de residencia en el país (anteriores a la solicitud), o extranjero con una residencia mínima de 20 años.
- No cobrar ni tener derecho a ninguna jubilación o pensión de un organismo nacional, de cajas, institutos provinciales o municipales, ni seguro de desempleo. Si estás cobrando una jubilación o pensión, debés renunciar a la misma para iniciar el trámite de la PUAM.
- Mantener la residencia en el país una vez solicitada la pensión.
- El solicitante debe tener actualizados todos sus datos en la plataforma "Mi ANSES", incluyendo la información personal y familiar.
Cómo solicitar la PUAM: el paso a paso
- Ingresá al sitio web "mi ANSES" con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. Si no tenés esta contraseña, podés obtenerla en línea.
- Revisá que tus vínculos familiares estén correctos en Información Personal > Datos personales y familiares y que tu información (número de teléfono celular y correo electrónico) estén actualizados y validados en Información Personal > Domicilio y datos de contacto. Si necesitás actualizarlos, podés hacerlo desde allí.
- Seleccioná Solicitud de Prestaciones > Pensión Universal para el Adulto Mayor y seguí los pasos. Una vez que los completes, podés consultar su estado en Información Personal > Consulta de expediente.
