ANSES: la ayuda económica clave que sigue vigente en octubre

Quiénes pueden cobrar el programa Hogar

El Programa Hogar está destinado a familias cuyos ingresos no superen dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). En hogares con personas con discapacidad, el tope asciende a tres SMVM, mientras que en regiones frías como la Patagonia, los límites son más altos: 2,8 SMVM y 4,2 SMVM cuando hay integrantes con discapacidad.

Los requisitos principales incluyen no contar con servicio de gas natural o presentar un certificado que justifique su imposibilidad de uso, mantener los ingresos familiares dentro de los topes establecidos según la composición del hogar y la ubicación, y residir en zonas sin cobertura de gas natural. Solo una persona por grupo familiar puede acceder al subsidio.

Es importante destacar que la falta de cobro durante tres meses consecutivos implica la pérdida automática del beneficio, obligando al titular a iniciar un nuevo trámite para reactivarlo. Este programa de ANSES asegura que las familias más vulnerables puedan acceder a garrafas de gas para cocinar y calefaccionarse, especialmente en los meses más fríos.

Monto del programa Hogar en octubre 2025

El subsidio del Programa Hogar varía según la provincia, la época del año y la cantidad de integrantes del hogar, aumentando en invierno y en familias con más de cinco personas.

Los beneficiarios pueden consultar si les corresponde el pago a través de Mi ANSES (app o web, sección “Mis Cobros” con CUIL y Clave de la Seguridad Social) o por teléfono al 0800-222-7376 (opción Programa Hogar), de lunes a viernes de 8 a 20 horas. El pago se suspende por motivos como doble asignación dentro de un mismo hogar, contar con servicio de gas natural, superar los límites de ingresos establecidos o no mantener actualizados los datos familiares.

Estos criterios aseguran que el beneficio llegue a quienes realmente lo necesitan y facilite la compra de garrafas para cocinar y calefaccionar los hogares durante los meses fríos.