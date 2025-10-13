ANSES: la ayuda económica clave que sigue vigente en octubre
ANSES comunicó los detalles de la ayuda económica destinada a familias que necesiten comprar garrafas de gas y aliviar los gastos del hogar.
El Programa Hogar de ANSES sigue activo en octubre de 2025, ofreciendo un apoyo económico a familias que requieren comprar garrafas de gas. Este subsidio mensual está pensado para hogares sin acceso a la red de gas natural, facilitando el abastecimiento durante los meses más fríos.
El beneficio busca mejorar la calidad de vida de los hogares más vulnerables, especialmente en zonas donde el clima demanda mayor consumo de energía para calefacción. ANSES establece criterios claros para asegurar que el subsidio llegue a quienes realmente lo necesitan, optimizando la distribución de los recursos y garantizando un alivio concreto en el gasto familiar de energía.
Qué es el programa Hogar de ANSES
El Programa Hogar brinda un subsidio mensual para la adquisición de garrafas de 10 kilos, destinado a hogares de bajos ingresos sin acceso a la red de gas natural. Su objetivo es garantizar combustible para cocinar y calefaccionar, especialmente durante los meses más fríos.
Quedan excluidos los hogares que ya cuenten con gas natural, salvo que presenten un certificado que acredite la imposibilidad de uso.
Los beneficiarios deben cumplir requisitos específicos, como respetar los límites de ingresos familiares y residir en zonas sin cobertura de gas natural. Este programa de ANSES busca garantizar un alivio económico concreto y facilitar el acceso a energía básica, mejorando la calidad de vida de las familias más vulnerables durante todo el año.
Quiénes pueden cobrar el programa Hogar
El Programa Hogar está destinado a familias cuyos ingresos no superen dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). En hogares con personas con discapacidad, el tope asciende a tres SMVM, mientras que en regiones frías como la Patagonia, los límites son más altos: 2,8 SMVM y 4,2 SMVM cuando hay integrantes con discapacidad.
Los requisitos principales incluyen no contar con servicio de gas natural o presentar un certificado que justifique su imposibilidad de uso, mantener los ingresos familiares dentro de los topes establecidos según la composición del hogar y la ubicación, y residir en zonas sin cobertura de gas natural. Solo una persona por grupo familiar puede acceder al subsidio.
Es importante destacar que la falta de cobro durante tres meses consecutivos implica la pérdida automática del beneficio, obligando al titular a iniciar un nuevo trámite para reactivarlo. Este programa de ANSES asegura que las familias más vulnerables puedan acceder a garrafas de gas para cocinar y calefaccionarse, especialmente en los meses más fríos.
Monto del programa Hogar en octubre 2025
El subsidio del Programa Hogar varía según la provincia, la época del año y la cantidad de integrantes del hogar, aumentando en invierno y en familias con más de cinco personas.
Los beneficiarios pueden consultar si les corresponde el pago a través de Mi ANSES (app o web, sección “Mis Cobros” con CUIL y Clave de la Seguridad Social) o por teléfono al 0800-222-7376 (opción Programa Hogar), de lunes a viernes de 8 a 20 horas. El pago se suspende por motivos como doble asignación dentro de un mismo hogar, contar con servicio de gas natural, superar los límites de ingresos establecidos o no mantener actualizados los datos familiares.
Estos criterios aseguran que el beneficio llegue a quienes realmente lo necesitan y facilite la compra de garrafas para cocinar y calefaccionar los hogares durante los meses fríos.
