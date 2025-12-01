ANSES: a quiénes les corresponderá el extra que supera los $200.000

AUH Anses (1).png

Cómo se pagará la Libreta AUH

El monto total puede trepar a $203.000 según la edad, la zona y la prestación asignada. El trámite se realiza desde Mi ANSES o en oficinas, con DNI y el formulario firmado por escuela y centro de salud. El pago se deposita hasta 60 días después de cargar la documentación.

Cómo se compone el extra total de $273.000

El refuerzo más alto que pueden recibir las familias en diciembre se arma con dos acreditaciones clave:

$203.000 liberados por la Libreta AUH 2024

$70.000 de la Ayuda Escolar

Cuando ambos trámites están cargados correctamente, los dos pagos pueden coincidir en el mismo mes, siempre que la documentación haya sido presentada dentro de los plazos.

Quiénes pueden acceder y qué plazos rigen para diciembre

El pago se destina a titulares de AUH con hijos de 0 a 17 años y requiere datos actualizados en el sistema de ANSES. La presentación de la Libreta 2024 continúa habilitada, mientras que la Ayuda Escolar depende de la información educativa válida en el registro del organismo.

Los importes se abonan según el cronograma de pago de diciembre y se acreditan en la cuenta bancaria habitual.