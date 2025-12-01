ANSES: a quiénes les corresponderá el extra que supera los $200.000
Un refuerzo de ANSES para titulares de AUH vuelve a destacarse en diciembre, con montos y cambios confirmados que generan expectativa.
Los haberes de ANSES para quienes cobran AUH suman en diciembre un refuerzo compuesto por pagos que se acreditan por única vez y que dependen de la documentación presentada durante el año. En los primeros días del mes, miles de familias buscan saber cuáles son los montos, fechas y requisitos para acceder al extra.
Las novedades incluyen la Ayuda Escolar y el monto liberado de la Libreta AUH 2024, dos conceptos que ANSES deposita de forma automática cuando los datos educativos y sanitarios ya están cargados en el sistema. Ambos generan un plus importante según la situación de cada hogar.
El organismo aclaró que estas acreditaciones se suman al calendario habitual de diciembre y se transfieren directamente a la cuenta bancaria registrada. Cada pago depende de la información presentada durante el año y del estado actualizado de los trámites correspondientes.
Lo que paga ANSES por la Ayuda Escolar
La Ayuda Escolar Anual para titulares de AUH tiene un valor de $70.000, con montos más altos para quienes viven en zona desfavorable. Se paga una vez al año y corresponde a niñas, niños y adolescentes de 4 a 17 años con certificado escolar vigente.
ANSES indicó que quienes ya presentaron la documentación reciben el depósito automático, sin trámites presenciales.
Cómo se pagará la Libreta AUH
El monto total puede trepar a $203.000 según la edad, la zona y la prestación asignada. El trámite se realiza desde Mi ANSES o en oficinas, con DNI y el formulario firmado por escuela y centro de salud. El pago se deposita hasta 60 días después de cargar la documentación.
Cómo se compone el extra total de $273.000
El refuerzo más alto que pueden recibir las familias en diciembre se arma con dos acreditaciones clave:
- $203.000 liberados por la Libreta AUH 2024
- $70.000 de la Ayuda Escolar
Cuando ambos trámites están cargados correctamente, los dos pagos pueden coincidir en el mismo mes, siempre que la documentación haya sido presentada dentro de los plazos.
Quiénes pueden acceder y qué plazos rigen para diciembre
El pago se destina a titulares de AUH con hijos de 0 a 17 años y requiere datos actualizados en el sistema de ANSES. La presentación de la Libreta 2024 continúa habilitada, mientras que la Ayuda Escolar depende de la información educativa válida en el registro del organismo.
Los importes se abonan según el cronograma de pago de diciembre y se acreditan en la cuenta bancaria habitual.
