ANSES: el trámite que deben hacer los desempleados para recibir un bono
Este programa acompaña a los usuarios mientras se reinsertan de nuevo en el mercado laboral. Los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció un incremento del 2,1% para los programas correspondientes a noviembre, producto de la inflación registrada en septiembre. Entre las prestaciones que tendrán un ajuste se encuentra la Prestación por Desempleo.
Este programa tiene como objetivo central acompañar a los usuarios que se encuentran sin empleo mientras se reinsertan de nuevo en el mercado laboral. No obstante, no alcanza a todos, ya que se deben cumplir con una serie de requisitos esenciales antes de solicitarlo.
Qué es la Prestación por Desempleo
La Prestación por Desempleo es un programa federal destinado a acompañar a las personas que perdieron su trabajo sin una causa justificada. ANSES otorga un monto mensual por un período determinado, que varía según los aportes previos del trabajador.
El valor de la asistencia se calcula en función del 75% del mejor salario promedio de los últimos seis meses previos a la desvinculación y se actualiza de acuerdo con el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). Por ese motivo, el tope vigente se ubica actualmente en $322.000.
Además del pago mensual, la prestación otorga:
- Cobertura de obra social durante el período del beneficio.
- Aportes previsionales, que permiten continuar acumulando antigüedad para la futura jubilación.
- Acceso a programas de empleo, capacitación y orientación laboral.
Quiénes pueden acceder a Prestación por Desempleo
El beneficio no es universal: está destinado únicamente a trabajadores registrados que quedaron desempleados y cumplen con los aportes mínimos exigidos según su categoría laboral. ANSES divide los requisitos en tres grupos:
1. Trabajadores permanentes
Para solicitar la Prestación por Desempleo deben acreditar:
-
Al menos seis meses de trabajo con aportes dentro de los últimos tres años antes del despido.
Es el caso más habitual y abarca a empleados en relación de dependencia con contrato por tiempo indeterminado.
2. Trabajadores eventuales o de temporada
Deben cumplir:
- Más de 90 días de trabajo en el último año, y
- No superar los 12 meses trabajados en los últimos tres años.
Incluye actividades relacionadas con turismo, agricultura, gastronomía y tareas estacionales.
3. Trabajadores de la construcción
Por la naturaleza de la actividad, el requisito es diferente:
-
Ocho meses de aportes dentro de los últimos dos años previos a la finalización de obra.
Este grupo debe presentar documentación específica, como certificado de obra o fin de contrato.
De cuánto es la Prestación por Desempleo
El monto equivale al 75% del mejor salario promedio de los últimos seis meses de trabajo formal. Sin embargo, ANSES establece un tope actualizado por el Salario Mínimo, Vital y Móvil.
- Monto máximo vigente: $322.000
- El mínimo también se ajusta según los cambios del SMVM.
La duración del pago depende del tiempo trabajado y de los aportes realizados. En general, el beneficio puede extenderse entre 2 y 12 cuotas, aunque en algunos casos puede prolongarse si el trabajador tiene más de 45 años o diversos períodos de antigüedad.
