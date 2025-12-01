ANSES: el trámite que deben hacer los desempleados para recibir un bono

Cobertura de obra social durante el período del beneficio.

, que permiten continuar acumulando antigüedad para la futura jubilación. Acceso a programas de empleo, capacitación y orientación laboral.

Quiénes pueden acceder a Prestación por Desempleo

El beneficio no es universal: está destinado únicamente a trabajadores registrados que quedaron desempleados y cumplen con los aportes mínimos exigidos según su categoría laboral. ANSES divide los requisitos en tres grupos:

1. Trabajadores permanentes

Para solicitar la Prestación por Desempleo deben acreditar:

Al menos seis meses de trabajo con aportes dentro de los últimos tres años antes del despido.

Es el caso más habitual y abarca a empleados en relación de dependencia con contrato por tiempo indeterminado.

2. Trabajadores eventuales o de temporada

Deben cumplir:

Más de 90 días de trabajo en el último año , y

, y No superar los 12 meses trabajados en los últimos tres años.

Incluye actividades relacionadas con turismo, agricultura, gastronomía y tareas estacionales.

3. Trabajadores de la construcción

Por la naturaleza de la actividad, el requisito es diferente:

Ocho meses de aportes dentro de los últimos dos años previos a la finalización de obra.

Este grupo debe presentar documentación específica, como certificado de obra o fin de contrato.

De cuánto es la Prestación por Desempleo

El monto equivale al 75% del mejor salario promedio de los últimos seis meses de trabajo formal. Sin embargo, ANSES establece un tope actualizado por el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Monto máximo vigente: $322.000

$322.000 El mínimo también se ajusta según los cambios del SMVM.

La duración del pago depende del tiempo trabajado y de los aportes realizados. En general, el beneficio puede extenderse entre 2 y 12 cuotas, aunque en algunos casos puede prolongarse si el trabajador tiene más de 45 años o diversos períodos de antigüedad.