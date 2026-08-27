Salario mínimo de más de $1.000.000: el Gobierno convoca a una cumbre clave este viernes para definir el haber.

Los puntos clave de la estrategia del Gobierno para el Salario Mínimo

Piso de referencia: Promover que los nuevos convenios colectivos garanticen un umbral básico de $1.000.000 para los trabajadores formales.

Sin costo fiscal: Al depender de acuerdos entre privados, el esquema busca apuntalar el consumo interno sin generar un impacto directo sobre las cuentas del Estado.

Doble agenda de negociación: Durante la cumbre del Consejo —donde confluirán funcionarios, la dirigencia sindical y las patronales— se debatirá tanto la actualización formal del haber mínimo y la prestación por desempleo como el respaldo político a este nuevo parámetro paritario.

Desde el Ejecutivo sostienen que consolidar ingresos más elevados por la vía de los convenios del sector privado permitirá revitalizar el mercado interno y acompañar el sendero de desaceleración de la inflación. Así, la cita de este viernes se perfila como un test decisivo para medir la receptividad de los gremios y las empresas frente a la principal apuesta económica del Gobierno para la segunda mitad del año.