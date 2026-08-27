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Salario mínimo de más de $1.000.000: el Gobierno convoca a una cumbre clave este viernes para definir el haber

Economía

Con un salario mínimo en $376.600, buscan dar respuesta a un básico que ha quedado postergado respecto de las escalas salariales de los empleados bajo convenio.

Salario mínimo de más de $1.000.000: el Gobierno convoca a una cumbre clave este viernes para definir el haber.

Salario mínimo de más de $1.000.000: el Gobierno convoca a una cumbre clave este viernes para definir el haber.

En las vísperas de una nueva sesión del Consejo del Salario programada para este viernes 28 de agosto, el Gobierno -a través de la Secretaría de Trabajo de la Nación- busca marcar la cancha de la discusión distributiva, especialmente, enfocado en el Salario Mínimo.

La estrategia oficial apunta a orientar las negociaciones paritarias para que los trabajadores registrados alcancen un ingreso mínimo cercano a $1.000.000, según revelaron fuentes gubernamentales a la Agencia Noticias Argentinas.

Con un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) actualmente fijado en $376.600 -una cifra alejada de la realidad salarial de la mayoría de los empleados bajo convenio colectivo-, la Casa Rosada considera que la vía más eficaz para recomponer el poder de compra no pasa por un aumento unilateral del piso legal, sino por la negociación directa entre gremios y cámaras empresariales.

Los puntos clave de la estrategia del Gobierno para el Salario Mínimo

  • Piso de referencia: Promover que los nuevos convenios colectivos garanticen un umbral básico de $1.000.000 para los trabajadores formales.

  • Sin costo fiscal: Al depender de acuerdos entre privados, el esquema busca apuntalar el consumo interno sin generar un impacto directo sobre las cuentas del Estado.

  • Doble agenda de negociación: Durante la cumbre del Consejo —donde confluirán funcionarios, la dirigencia sindical y las patronales— se debatirá tanto la actualización formal del haber mínimo y la prestación por desempleo como el respaldo político a este nuevo parámetro paritario.

Desde el Ejecutivo sostienen que consolidar ingresos más elevados por la vía de los convenios del sector privado permitirá revitalizar el mercado interno y acompañar el sendero de desaceleración de la inflación. Así, la cita de este viernes se perfila como un test decisivo para medir la receptividad de los gremios y las empresas frente a la principal apuesta económica del Gobierno para la segunda mitad del año.

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