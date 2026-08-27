Salario mínimo de más de $1.000.000: el Gobierno convoca a una cumbre clave este viernes para definir el haber
Con un salario mínimo en $376.600, buscan dar respuesta a un básico que ha quedado postergado respecto de las escalas salariales de los empleados bajo convenio.
En las vísperas de una nueva sesión del Consejo del Salario programada para este viernes 28 de agosto, el Gobierno -a través de la Secretaría de Trabajo de la Nación- busca marcar la cancha de la discusión distributiva, especialmente, enfocado en el Salario Mínimo.
La estrategia oficial apunta a orientar las negociaciones paritarias para que los trabajadores registrados alcancen un ingreso mínimo cercano a $1.000.000, según revelaron fuentes gubernamentales a la Agencia Noticias Argentinas.
Con un Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) actualmente fijado en $376.600 -una cifra alejada de la realidad salarial de la mayoría de los empleados bajo convenio colectivo-, la Casa Rosada considera que la vía más eficaz para recomponer el poder de compra no pasa por un aumento unilateral del piso legal, sino por la negociación directa entre gremios y cámaras empresariales.
Los puntos clave de la estrategia del Gobierno para el Salario Mínimo
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Piso de referencia: Promover que los nuevos convenios colectivos garanticen un umbral básico de $1.000.000 para los trabajadores formales.
Sin costo fiscal: Al depender de acuerdos entre privados, el esquema busca apuntalar el consumo interno sin generar un impacto directo sobre las cuentas del Estado.
Doble agenda de negociación: Durante la cumbre del Consejo —donde confluirán funcionarios, la dirigencia sindical y las patronales— se debatirá tanto la actualización formal del haber mínimo y la prestación por desempleo como el respaldo político a este nuevo parámetro paritario.
Desde el Ejecutivo sostienen que consolidar ingresos más elevados por la vía de los convenios del sector privado permitirá revitalizar el mercado interno y acompañar el sendero de desaceleración de la inflación. Así, la cita de este viernes se perfila como un test decisivo para medir la receptividad de los gremios y las empresas frente a la principal apuesta económica del Gobierno para la segunda mitad del año.
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