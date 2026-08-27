Pensiones No Contributivas y SUAF de ANSES: los aumentos confirmados de septiembre
El organismo planea abonar estos beneficios durante el noveno mes del año. Conocé todos los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en septiembre de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 2,1%, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
Asignaciones del SUAF para Pensiones No Contributivas ANSES
Las personas titulares de Pensiones No Contributivas por discapacidad cuentan con el derecho de percibir las asignaciones familiares que liquida ANSES bajo el régimen del SUAF, cubriendo contingencias como la Asignación por Hijo, Hijo con Discapacidad y la Asignación Prenatal.
Para asegurar la correcta percepción de los fondos y evitar suspensiones preventivas, el organismo previsional exige el estricto cumplimiento de los siguientes requisitos administrativos:
- Incompatibilidad con AUH: al liquidarse dentro del régimen contributivo familiar (SUAF), este beneficio no es acumulable ni compatible con el cobro en simultáneo de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
- Acreditación de vínculos familiares: se debe registrar formalmente en la base de datos de la seguridad social a cada menor a cargo, presentando DNI vigentes de todo el grupo familiar y la partida de nacimiento legalizada.
- Certificado de Discapacidad: para tramitar el cobro diferencial por hijo con discapacidad, resulta obligatorio presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente ante las dependencias de ANSES.
Nuevos montos del SUAF para Pensiones No Contributivas de ANSES en septiembre 2026
Las asignaciones familiares del SUAF registrarán una suba del 2,11% a partir de septiembre 2026.
Al encontrarse encuadrados habitualmente en el primer rango de ingresos del sistema, los beneficiarios de Pensiones No Contributivas percibirán las siguientes escalas brutas por cada menor registrado:
- Asignación por Hijo: pasa a $77.025 por menor de 18 años.
- Asignación por Hijo con Discapacidad: se incrementa a $250.780 sin límite de edad.
Escalas de cobro de las Pensiones No Contributivas y consulta de haberes en Mi ANSES
ANSES aplicará la actualización del 2,11% sobre el haber básico de las Pensiones No Contributivas por discapacidad, cuyo valor por ley representa el 70% de la jubilación mínima.
De este modo, el esquema previsional general para esta línea asistencial queda compuesto por:
- Haber mensual básico: sube a $300.043,24.
- Bono extraordinario previsional: se mantiene en $70.000.
- Ingreso total bruto consolidado: $370.043,24 (aumento efectivo de bolsillo: 1,70%).
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