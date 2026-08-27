Pensiones No Contributivas y SUAF de ANSES: los aumentos confirmados de septiembre

Al encontrarse encuadrados habitualmente en el primer rango de ingresos del sistema, los beneficiarios de Pensiones No Contributivas percibirán las siguientes escalas brutas por cada menor registrado:

Asignación por Hijo : pasa a $77.025 por menor de 18 años.

: pasa a $77.025 por menor de 18 años. Asignación por Hijo con Discapacidad: se incrementa a $250.780 sin límite de edad.

Escalas de cobro de las Pensiones No Contributivas y consulta de haberes en Mi ANSES

ANSES aplicará la actualización del 2,11% sobre el haber básico de las Pensiones No Contributivas por discapacidad, cuyo valor por ley representa el 70% de la jubilación mínima.

De este modo, el esquema previsional general para esta línea asistencial queda compuesto por: