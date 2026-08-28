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ANSES y la ayuda destinada a desempleados: de cuánto será

Economía

El organismo estatal brindó detalles sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el octavo mes del año.

ANSES y la ayuda destinada a desempleados.

ANSES y la ayuda destinada a desempleados.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó los requisitos para acceder a un programa de asistencia que puede alcanzar los $372.400 como tope máximo, destinado a personas sin empleo, y dio a conocer el procedimiento para acceder al beneficio.

El programa de Prestación por Desempleo combina una transferencia monetaria mensual con el mantenimiento de la cobertura de la obra social y la computación del período cobrado como años de aportes previsionales.

A quién le corresponde la Prestación por Desempleo

El beneficio alcanza a trabajadores en relación de dependencia del sector privado que quedaron desempleados en distintas situaciones:

  • Despedido sin causa justa
  • Finalización de contrato
  • Quiebre o cierre de la empresa
  • Renuncia por causas justificadas

Para acceder es necesario cumplir con aportes previos:

  • Permanentes: al menos seis meses de aportes en los últimos 3 años.
  • Eventuales o de temporada: mínimo 12 meses trabajados en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año.

El valor no es igual para todos los casos. La prestación se calcula en base al 75% del mejor sueldo bruto de los últimos seis meses trabajados, aunque con límites establecidos que están vinculados al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

Cuál es el monto de la Prestación por Desempleo en agosto

Como el valor oficial del SMVM pasará a ser de $376.600, la actualización de agosto deja los siguientes montos:

  • Monto mínimo: La prestación nunca podrá ser menor al 50% del SMVM, por lo que será de $188.300.
  • Monto máximo: El beneficio tampoco podrá superar el 100% del SMVM, lo cual deja un haber de $376.600.

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