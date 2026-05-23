Adiós heladas: desembarca el clima templado autumnal en el AMBA en las próximas horas
El riguroso frío comienza a ceder para darle paso a un clima mucho más agradable. Conocé cómo estará el tiempo durante el cierre del fin de semana largo.
La extensa masa de aire polar que afectó fuertemente a toda la región comienza a despedirse lentamente para darle lugar a un clima mucho más benévolo durante los próximos días. Con este cambio, las temperaturas repuntarán de forma muy gradual y, afortunadamente, no se esperan precipitaciones.
Cómo estará el AMBA durante el feriado patrio
Desde esta tarde y durante todo el domingo, la región metropolitana experimentará una etapa muy tranquila, alternando ratos de sol pleno con nubosidad variable y con cero probabilidad de lluvia. Las marcas máximas se acomodarán cómodamente en torno a los 14 o 15 grados en las zonas urbanizadas.
IMPORTANTE: Cambió el pronóstico y es inminente la vuelta de las lluvias al AMBA: a qué hora se larga hoy y cuándo para
Para la jornada del lunes feriado por el 25 de Mayo, los vientos rotarán hacia el sector norte, provocando el primer salto claro de temperatura. Ese día se espera una jornada sumamente agradable, con una marca máxima de 17 °C y una mínima que rondará los 11 °C.
Finalmente, de cara a la próxima semana, los pronósticos borraron la chance de lluvias para el AMBA, aunque los especialistas advierten que los bancos de niebla matinales podrían complicar severamente la visibilidad en los diferentes accesos y rutas.
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