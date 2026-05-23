Roberto Petersen rompió el silencio y se refirió a las versiones sobre la salud de su hermano Christian

Más tarde, el propio Roberto habló también con Daniel Ambrosino, quien compartió nuevos detalles al aire de Intrusos (América). Según explicó, la internación estaba relacionada con controles médicos vinculados a un tratamiento previo.

“La internación fue para regular toda la medicación por su condición cardíaca, como estaba pautado con los médicos. Hace cuatro meses que está bien”, afirmó.

Además, llevó tranquilidad sobre la evolución del chef: “Va mejorando de a poco su estado de salud”.

Mientras tanto, la familia mantiene absoluta reserva respecto al cuadro clínico del exjurado de El gran premio de la cocina.

En las últimas horas, el Hospital Alemán difundió además el primer parte médico oficial sobre el estado de Christian Petersen. “El Hospital Alemán de Buenos Aires informa que el paciente C.P. se encuentra internado en una unidad de cuidados especializados, bajo seguimiento interdisciplinario permanente. Al momento del presente comunicado, el paciente se encuentra clínicamente estable, recibiendo tratamiento integral acorde a su cuadro de salud, con adecuada respuesta a las intervenciones iniciales”, señalaron desde la institución.

El comunicado agregó que continuará “bajo observación y con ajustes terapéuticos según criterio del equipo tratante, de acuerdo con los protocolos vigentes”.

Por último, desde el centro médico remarcaron que “preservará en todo momento el secreto médico, así como el respeto por la intimidad del paciente y su familia”.