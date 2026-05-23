Roberto Petersen rompió el silencio y se refirió a las versiones sobre la salud de su hermano Christian
El chef habló sobre la situación de su hermano luego de una nueva internación, a cuatro meses del episodio ocurrido en el volcán Lanín.
Christian Petersen volvió a ser internado en el Hospital Alemán este miércoles por la noche, a cuatro meses del episodio que protagonizó mientras escalaba el volcán Lanín. Tras las versiones que comenzaron a circular sobre su estado de salud, su hermano Roberto salió a aclarar la situación y desmintió algunos rumores.
La información fue dada inicialmente en LAM, donde la periodista Pilar Smith aseguró que el cocinero había ingresado con un cuadro de alucinaciones y un supuesto brote psicótico, motivo por el cual habría sido derivado al área de psiquiatría.
Sin embargo, en diálogo con la periodista Maribel Leone, Roberto Petersen negó esa versión y explicó cuál fue el verdadero motivo de la internación. “Todo lo que se tiró ayer, que entró por un brote psicótico, no es cierto”, sostuvo.
Más tarde, el propio Roberto habló también con Daniel Ambrosino, quien compartió nuevos detalles al aire de Intrusos (América). Según explicó, la internación estaba relacionada con controles médicos vinculados a un tratamiento previo.
“La internación fue para regular toda la medicación por su condición cardíaca, como estaba pautado con los médicos. Hace cuatro meses que está bien”, afirmó.
Además, llevó tranquilidad sobre la evolución del chef: “Va mejorando de a poco su estado de salud”.
Mientras tanto, la familia mantiene absoluta reserva respecto al cuadro clínico del exjurado de El gran premio de la cocina.
En las últimas horas, el Hospital Alemán difundió además el primer parte médico oficial sobre el estado de Christian Petersen. “El Hospital Alemán de Buenos Aires informa que el paciente C.P. se encuentra internado en una unidad de cuidados especializados, bajo seguimiento interdisciplinario permanente. Al momento del presente comunicado, el paciente se encuentra clínicamente estable, recibiendo tratamiento integral acorde a su cuadro de salud, con adecuada respuesta a las intervenciones iniciales”, señalaron desde la institución.
El comunicado agregó que continuará “bajo observación y con ajustes terapéuticos según criterio del equipo tratante, de acuerdo con los protocolos vigentes”.
Por último, desde el centro médico remarcaron que “preservará en todo momento el secreto médico, así como el respeto por la intimidad del paciente y su familia”.
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