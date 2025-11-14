ANSES: quiénes recibirán el aguinaldo en diciembre 2025

En cambio, este beneficio no alcanza a aquellos que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE) y otros programas sociales.

El aguinaldo se paga en dos partes al año, en junio y diciembre, y corresponde al 50% del salario más alto del semestre. Por ejemplo, si en el segundo semestre se cobró $400.000, el aguinaldo de diciembre será de $200.000.