Bonos ANSES: quiénes pueden acceder a la Progresar Superior
El organismo ratificó que el programa continúa vigente y precisó los montos actualizados junto con las condiciones necesarias para poder acceder al beneficio.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ratificó que las Becas Progresar se mantendrán activas durante 2026, garantizando la continuidad del apoyo económico para estudiantes en todo el país.
La inscripción será totalmente online y, pese a que los montos no se actualizan desde 2024, las Becas Progresar siguen siendo un apoyo, sobre todo en el actual escenario económico argentino, marcado por la pérdida de poder adquisitivo y el aumento del costo de vida.
Los requisitos de edad para Beca Progresar Superior
Para acceder a esta beca es necesario cumplir con ciertas condiciones. En términos generales, los postulantes deben tener entre 17 y 25 años al momento del cierre de la convocatoria. Sin embargo, existen excepciones:
- Personas a cargo de un hogar monoparental con hijos menores de 18 años: hasta 35 años
- Integrantes de comunidades indígenas, personas con discapacidad, refugiadas o afrodescendientes: sin límite de edad
- Estudiantes que ingresen a carreras estratégicas como Matemática, Química, Física o Biología en instituciones estatales: hasta 30 años
En cuanto a lo educativo, los aspirantes deben:
- Ser egresados del nivel secundario sin adeudar materias al momento de la inscripción
- Estar ingresando o cursando estudios en universidades o institutos de gestión estatal
- Cumplir con las condiciones académicas establecidas en el reglamento del programa
- En algunos casos puntuales, también se contemplan excepciones para instituciones privadas o estudiantes de Enfermería.
Cuánto se cobrará por cada beca
En 2026 no habrá aumentos en los montos, por lo que se mantienen los valores del año pasado. Actualmente, la beca es de $35.000 mensuales para todas sus líneas.
Además, se aplica una retención del 20% del monto, que se acumula y se cobra al finalizar el ciclo lectivo, siempre que el estudiante cumpla con los requisitos académicos.
Un dato importante es que quienes se inscriban en esta primera convocatoria podrán cobrar los 12 cuotas completa, mientras que quienes lo hagan en una segunda instancia percibirán solo 6 cuotas.
Cómo inscribirse a la Progresar Superior
Para anotarte en la beca, primero necesitás tener una cuenta en Mi Argentina. Luego, seguí estos pasos:
- Ingresá a argentina.gob.ar/progresar
- Elegí la línea Progresar Superior
- Iniciá sesión con tu CUIL y contraseña de Mi Argentina
- Verificá tus datos personales (se completan automáticamente)
- Completá la encuesta y cargá la información académica
- Enviá el formulario para finalizar la inscripción
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