Bonos ANSES: quiénes pueden acceder a la Progresar Superior

Ser egresados del nivel secundario sin adeudar materias al momento de la inscripción

Estar ingresando o cursando estudios en universidades o institutos de gestión estatal

Cumplir con las condiciones académicas establecidas en el reglamento del programa

En algunos casos puntuales, también se contemplan excepciones para instituciones privadas o estudiantes de Enfermería.

Cuánto se cobrará por cada beca

En 2026 no habrá aumentos en los montos, por lo que se mantienen los valores del año pasado. Actualmente, la beca es de $35.000 mensuales para todas sus líneas.

Además, se aplica una retención del 20% del monto, que se acumula y se cobra al finalizar el ciclo lectivo, siempre que el estudiante cumpla con los requisitos académicos.

Un dato importante es que quienes se inscriban en esta primera convocatoria podrán cobrar los 12 cuotas completa, mientras que quienes lo hagan en una segunda instancia percibirán solo 6 cuotas.

Cómo inscribirse a la Progresar Superior

Para anotarte en la beca, primero necesitás tener una cuenta en Mi Argentina. Luego, seguí estos pasos: